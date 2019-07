Calendario Bologna 2019-2020: date e orari

Il cammino dei rossoblù nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2029, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

BOLOGNA –Prosegue la preparazione precampionato a Neustift per il Bologna che domani, lunedì 29 luglio conoscerà il calendario dei suoi avversari per la prossima stagione 2019 – 2020. Nell’ultima amichevole i rossoblù sono stati sconfitti dal Colonia 3-1. In gol nel finale Orsolini, subntrato a Destro nella mezz’ora finale. 4-3-3 il modulo con Palacio e Sansone ad completare il tridente offensivo. Tra i volti nuovi in campo i vari Denswil, Bani, Kingsley, Donsah, Tomiyasu e Jumara. Tra i nuovi arrivati troviamo anche Andreas Skov Olsen, attaccante proveniente dal Nordsjælland. Per quanto riguarda i prossimi impegni in amichevoli, in programma il 20 luglio la sfida contro lo Schalke 04.

Calendario Bologna, le partite della stagione 2019 – 2020

[disponibile dal 29 luglio]