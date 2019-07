Calendario SPAL 2019-2020: date e orari

Il cammino dei biancazzurri nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

FERRARA – La SPAL si prepara a conoscere il prossimo calendario 2019 – 2020 che sarà disponibile dal 29 luglio. Prosegue intanto la fase precampionato. Ieri 4-1 contro il FeralpiSalò in amichevole. In gol Moncini, Valori e Dickmann per i ragazzi di Semplici. Versante calciomercato invece ricordiamo il neo acquisto Federico Di Francesco, classe ’94 proveniente dal Sassuolo e arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ricordiamo che la squadra è stata fino al 22 luglio in ritiro a Tarvisio dove ha chiuso la permanenza li con un’amichevole dove ha sfidato il Pordenone. Nel 2-0 ottenuto in gol Valoti e Petagna. Questo un bilancio del tecnico biancazzurro al termine del test di ieri: “Proseguiamo il nostro lavoro di avvicinamento a quello che è il nostro obiettivo. Sono contento della crescita dei ragazzi e dell’arrivo di Di Francesco, a cui ho dato subito spazio. Piano piano anche lui rientrerà nella migliore condizione, ma soprattutto nella conoscenza di quello che sarà il suo ruolo da interpretare qui alla SPAL”.

Calendario SPAL, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]