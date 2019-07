Calendario Verona 2019-2020: date e orari

Il cammino dei gialloblù nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

VERONA – L’Hellas Verona torna in A e dal 29 luglio conoscerà il calendario di tutti gli incontri della stagione 2019 – 2020. Curiosità: si tratta dell’unica squadra di città non capoluogo di regiona ad aver vinto la Serie A. Era l’anno 1984 – 1985 e in panchina sedeva Osvaldo Bagnoli. Una stagione trionfale grazie ai suoi campioni Garella, Ferroni, Marangon, Volpati, Fontolan, Tricella, Fanna, Sacchetti, Galderisi, Di Gennaro e Iorio. Dal ritiro di Feldkirchen ha parlato Danzi che ha sottolineato come in Austria c’è un bel clima anche se più caldo delle previsioni e si sta lavorando al meglio per preparare la nuova stagione: “Affrontare l’Hoffenheim è stato un buon banco di prova, e mi sembra che sia andata bene”. Dopo la prima amichevole giocata contro l’Hoffenheim questo il pensiero di Dawidowicz: “mi piace affrontare formazioni forti durante la preparazione perché ne troveremo di pari o più alto livello durante la stagione”.

