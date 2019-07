Calendario Udinese 2019-2020: date e orari

Il cammino dei bianconeri nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2029, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

UDINE – Poche ore ancora e scopriremo il calendario dell’Udinese per la nuova stagione 2019 – 2020. La squadra, di rientro da Altach si è allenata ieri mattina nel ritiro di St. Veit. Nell’ultima amichevole di sabato 27 luglio invece i bianconeri sono stati sconfitti dal Borussia Dortmund 4-1 al Cashpoint Arena. Giocata sotto una pioggia battente è stata interrotta al 39′ del secondo tempo. Le marcature sono state di Hazard, Gotze, Weigl e Brandt per i tedeschi e Mandragora per la squadra di Tudor. Al di là del risultato maturato contro una squadra di caratura, sono apparsi un pò troppo gli errori di concentrazione commessi. La rosa ad oggi sembrerebbe necessitare di alcuni rinforzi anche alla luce del modulo adottato, il 3-4-2-1 con alcuni giocatori adattati in ruoli non propriamente propri.

Calendario Udinese, le partite della stagione 2019 – 2020

[disponibile dal 29 luglio]