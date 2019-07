Calendario Atalanta 2019-2020: date e orari

Il cammino degli orobici nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

BERGAMO – Lunedì 29 luglio si svolgerà il sorteggio del calendario della prossima Serie A che avrà inizio il 24 agosto. L’Atalanta, per la prima volta nella sua storia, affronterà la Champions League e dovrà far in modo che la massima competizione europa non gravi sulle prestazioni in campionato. L’obbiettivo della squadra di Gasperini è quello di conquistare un piazzamento europeo, che sia Europa League o Champions League, per il quarto anno consecutivo. Ci sono stati pochi movimenti degni di nota nell’estate orobica: in entrata è arrivato Muriel, mentre Mancini ha salutato il club per accasarsi alla Roma.

Calendario Atalanta, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]