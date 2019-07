Calendario Brescia 2019-2020: date e orari

Il cammino delle rondinelle nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

BRESCIA – Lunedì 29 luglio si svolgerà il sorteggio del calendario della prossima Serie A 2019 – 2020 che avrà inizio il 24 agosto. Le Rondinelle, dopo otto anni di assenza, sono tornate a far parte della massima competizione italiana. La punta di diamante della squadra lombarda, per la prossima stagione, sarà sicuramente Sandro Tonali che guiderà il centrocampo bresciano come ha fatto lo scorso anno in cadetteria. In attacco si lavora per una nuovo acquisto: il nome più gettonato al momento sembra essere quello di Maxi Lopez. Per il Brescia l’obbiettivo primario è quello della salvezza.

Calendario Brescia, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]