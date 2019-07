Calendario Cagliari 2019-2020: date e orari

Il cammino dei rossoblù nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

CAGLIARI – Lunedì 29 luglio verrà presentato il calendario per la prossima stagione di Serie A, che avrà inizio tra poco meno di un mese, il 24 agosto. Il Cagliari si presenterà ai nastri di partenza col solito obiettivo, quello della salvezza, ma il tecnico dei rossoblù, Rolando Maran, fa sognare la propria tifoseria: “Per raggiungere l’Europa devono coincidere tante cose. Di certo c’è che la società si sta già strutturando al meglio. Ci vuole bravura ma anche un pizzico di fortuna. Magari, per fare un esempio, può capitare che alcuni giocatori esplodano assieme. Nello sport niente è impossibile, io non sono un mago ma so che in futuro il Cagliari a giocare le coppe europee ci riuscirà”. A partire dalla prossima stagione il Cagliari dovrà fare a meno di quello che probabilmente era il suo uomo migliore, Nicolò Barella partito in direzione Milano, ma per sostituirlo è già arrivato l’ex Napoli Marko Rog e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca per il talentuoso classe ’95 Nahitan Nández.

Calendario Cagliari, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]