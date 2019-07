Presentazione di Marko Rog al Cagliari: “Spero di fare un bel campionato”

Carli: “Marko era un nostro obiettivo. È stata una trattativa lunga e difficile: va dato atto al Presidente di averci creduto e di averci consentito di portarla sino in fondo”

CAGLIARI – Il Cagliari ha presentato oggi in conferenzata stampa il neo acquisto Marko Rog. Presente con l’ex calciatore del Napoli, il Direttore sportivo rossoblù Marcello Carli: “Marko era un nostro obiettivo. È stata una trattativa lunga e difficile: va dato atto al Presidente di averci creduto e di averci consentito di portarla sino in fondo, è l’acquisto più costoso e importante nella storia della nostra Società. La volontà del giocatore è stata fondamentale: Marko voleva venire solo qui. Le sue caratteristiche tecniche corrispondono al profilo che stavamo cercando: tecnica, intensità, grande dinamismo, mentalità giusta. La nostra squadra è già forte, ho un grande rispetto per tutti i ragazzi che sono qui a Pejo: se abbiamo deciso di prendere Marko, è perché siamo convinti che sia giocatore ideale per completarla e renderla ancora più forte.

Parola dunque al neo acquisto: “Sono stato accolto benissimo da tutti. Spero di fare un bel campionato, sono qui per dare una mano alla squadra. Ho parlato col Presidente Giulini e col Direttore Carli: il progetto Cagliari mi è piaciuto subito, c’è una mentalità vincente. Anche le altre persone alle quali avevo chiesto qualcosa sull’ambiente mi hanno dato solo informazioni positive. Io sapevo già che il Cagliari è un club di grande tradizione, che ha vinto uno scudetto; una squadra di qualità, con una tifoseria calda e appassionata. Sono contento di trovare due connazionali come Bradaric e Pajac, oltre ad un amico come Pavoletti, che ho avuto come compagno di squadra al Napoli. Sabato per l’amichevole contro il Leeds conoscerò da calciatore rossoblù il mio nuovo stadio, la Sardegna Arena: non vedo l’ora.

Sono arrivato molto giovane in Italia dalla Croazia, era la mia prima esperienza all’estero. Sin qui non sono riuscito a trovare continuità, sono sicuro che Cagliari sia l’ambiente ideale per potermi finalmente esprimere al meglio. Tra l’altro so che per il Club è una stagione importante, ricorre il Centenario della fondazione e il cinquantesimo anniversario dello scudetto: uno stimolo in più per far bene. La mia condizione attuale? Mi sono allenato nel ritiro col Napoli, sto bene. Del mister mi hanno parlato bene tutti. So che è una brava persona, gli piace parlare con i giocatori. Le sue squadre esprimono un buon calcio: speriamo di toglierci diverse soddisfazioni insieme”.

Foto tratta dal sito ufficiale del Cagliari Calcio