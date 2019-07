Il tabellino di Napoli-Cremonese 3-3 il risultato finale: qualche buco di troppo per la formazione di Ancelotti che ha concesso tre reti.

Napoli-Cremonese 3-3: il tabellino della partita

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj (46′ Di Lorenzo), Manolas (46′ Maksimovic), Chiriches (46′ Luperto), Ghoulam (46′ Malcuit, 67′ Elmas); Gaetano, Zielinski (46′ Verdi), Callejon, Mertens (46’Mario Rui); Insigne (65′ Younes), Milik (65′ Tutino). A disposizione: Karnezis, Idasiak. Allenatore: Carlo Ancelotti

CREMONESE (3-5-2): Agazzi (71′ Ravaglia); Caracciolo, Claiton (67′ Ravanelli), Terranova; Mogos (75′ Rondanini), Arini (81′ Girelli), Castagnetti (71′ Cella), Boultam (58′ Soddimo), Migliore (46′ Renzetti); Palombi (58′ Montalto), Piccolo (58′ Deli). A disposizione: Volpe, Hoxha. Allenatore: Massimo Rastelli

RETI: 11′ Manolas aut. (C), 37′ Insigne (N) su rig., 42′ Arini (C), 54′ Verdi (N), 70′ Younes (N), 76′ Soddimo (C)