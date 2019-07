Calendario Genoa 2019-2020: date e orari

Il cammino dei rossoblu nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

GENOVA – Lunedì 29 luglio si svolgerà il sorteggio del calendario della prossima Serie A che avrà inizio il 24 agosto. Dopo la pessima stagione scorsa i rossoblù sono chiamati a rifarsi nel prossimo campionato. Sarebbe impensabile vedere il Genoa combattere per la salvezza anche il prossimo anno, per questo Preziosi ha portato in Liguria due giocatori giovani e promettenti come Pinamonti e Barreca. Alla luce di questo l’obbiettivo sarà quello di fare un campionato più tranquillo possibile arrivando appena dietro la zona europea.

Calendario Genoa, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]