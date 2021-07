Calendario Bologna 2021-2022: date e orari delle partite

Il cammino dei rossoblù nella nuova stagione di Serie A 2021 – 2022, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

SASSUOLO – É stato sorteggiato ieri il calendario del prossimo campionato di Serie A. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic, che esordirà al Dall’Ara contro la neopromossa Salernitana mentre alla seconda giornata farà visita all’Atalanta. Alla terza giornata, dopo la pausa per le nazionali, giocherà all’Olimpico con la Roma di Mourinho e alla quinta in trasferta contro l’Atalanta. Alla quarta giornata sfiderà i Campioni d’Italia dell’Inter mentre alla decima sfiderà allo Stadio Maradona il Napoli. E poi ancora Juventus fuori casa alla diciottesima. Nel girone di ritorno i rossoblù affronteranno la Lazio all’Olimpico alla quinta giornate a il Milan a San Siro alla dodicesima. Impegno casalingo contro l’Atalanta alla trentesima giornata e in trasferta a Torino contro la Juventus e all’Olimpico contro la Roma, rispettivamente, alla trentatreesima e trentacinquesima giornata. Chiusura a Marassi contro il Genoa.

Calendario Serie A 2021-2022

Calendario Bologna, le partite della stagione 2021 – 2022

1^ GIORNATA – 22 agosto 2021

Bologna-Salernitana

2^ GIORNATA – 29 agosto 2021

Atalanta-Bologna

3^ GIORNATA – 12 settembre 2021

Bologna-Hellas Verona

4^ GIORNATA – 19 settembre 2021

Inter-Bologna

5^ GIORNATA – 22 settembre 2021

Bologna-Genoa

6^ GIORNATA – 26 settembre 2021

Empoli-Bologna

7^ GIORNATA – 3 ottobre 2021

Atalanta-Milan

8^ GIORNATA – 17 ottobre 2021

Udinese-Bologna

9^ GIORNATA – 24 ottobre 2021

Bologna-Milan

10^ GIORNATA – 27 ottobre 2021

Napoli-Bologna

11^ GIORNATA – 31 ottobre 2021

Bologna-Cagliari

12^ GIORNATA – 7 novembre 2021

Sampdoria-Bologna

13^ GIORNATA – 21 novembre 2021

Bologna-Venezia

14^ GIORNATA – 28 novembre 2021

Spezia-Bologna

15^ GIORNATA – 1 dicembre 2021

Bologna-Roma

16^ GIORNATA – 5 dicembre 2021

Bologna-Fiorentina

17^ GIORNATA – 12 dicembre 2021

Torino – Bologna

18^ GIORNATA – 19 dicembre 2021

Bologna – Juventus

19^ GIORNATA – 22 dicembre 2021

Sassuolo – Bologna

20^ GIORNATA – 6 gennaio 2022

Bologna – Inter

21^ GIORNATA – 9 gennaio 2022

Cagliari-Bologna

22^ GIORNATA – 16 gennaio 2022

Verona-Bologna

23^ GIORNATA – 23 gennaio 2022

Bologna-Empoli

24^ GIORNATA – 6 febbraio 2022

Lazio-Bologna

25^ GIORNATA – 13 febbraio 2022

Bologna-Spezia

26^ GIORNATA – 20 febbbraio 2022

Salernitana-Bologna

27^ GIORNATA – 27 febbraio 2022

Bologna-Torino

28^ GIORNATA – 6 marzo 2022

Fiorentina-Bologna

29^ GIORNATA – 13 marzo 2022

Fiorentina-Bologna

30^ GIORNATA – 20 marzo 2022

Bologna-Atalanta

31^ GIORNATA – 3 aprile 2022

Milan-Bologna

32^ GIORNATA – 10 aprile 2022

Bologna-Sampdoria

33^ GIORNATA – 17 aprile 2022

Juventus-Bologna

34^ GIORNATA – 24 aprile 2022

Bologna-Udinese

35^ GIORNATA – 1 maggio 2022

Roma-Bologna

36^ GIORNATA – 8 maggio 2022

Venezia-Bologna

37^ GIORNATA – 15 maggio 2022

Bologna-Sassuolo

38^ GIORNATA – 22 maggio 2022

Genoa-Bologna