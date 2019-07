Calendario Lecce 2019-2020: date e orari

Il cammino dei Salentini nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

LECCE – Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18:45, verrà presentato il calendario per la stagione 2019-2020 di Serie A che, tra le altre, vedrà protagonista il Lecce dopo sette anni di assenza dalla massima serie. I giallorossi hanno ultimato la prima parte di preparazione a Santa Cristina, in provincia di Bolzano, e sono tornati alla base, dove mercoledì riprenderanno la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. Sul fronte calciomercato la compagine allenata da Fabio Liverani ha svolto, fin qui, un ottimo lavoro, accaparrandosi calciatori come Lapadula, Rossettini e Shakhov, ma non è finita qui. Come affermato dal presidente Saverio Sticchi Damiani, il Lecce farà altri tre o quattro acquisti di spessore: il primo su tutti è Babacar, che pare essere ad un passo dal vestire la maglia giallorossa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Dal Sassuolo potrebbe arrivare anche il centrale Magnani, sul quale è forte la concorrenza di un’altra neopromossa, il Brescia; asse caldo anche con la Fiorentina di Montella, dalla quale Liverani gradirebbe Saponara ed il ritorno di Lorenzo Venuti.

Calendario Lecce, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]