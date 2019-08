Calendario Primavera 1 TIM 2019 – 2020

Nella prima giornata di campionato Juventus in casa con l’Empoli, le neo promosse Pescara e Bologna contro Inter e Fiorentina. Si parte il 14 settembre

MILANO – É uscito il calendario del Campionato Primavera 1 per la stagione 2019 – 2020. Lo stesso al via dal prossimo 14 settembre e si concluderà il 23 maggio. Andiamo a vedere la prima giornata con Juventus, Napoli e Roma che giocheranno in casa. Trasferta per l’Inter contro la neo promossa Pescara mentre il Bologna va a Firenze. Di seguito il quadro completo della prima giornata, con ritorno il 25 gennaio 2020, in grafica tutte le giornate.

1° giornata Campionato Primavera 1 TIM 2019 – 2020