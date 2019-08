Colpo esterno contro il Patronato nella Superliga, in Brasile vittoria casalinga per l’Atletico-MG. Si è giocato anche in USA

Lunedì 5 agosto all’insegna del calcio sud americano. Partiamo dall’Argentina con la Superliga. Successo per 2-0 del Boca Juniors sul Patronato. In gol Salvio e Tevez nel primo tempo. Sorride anche l’Atletico-MG nella Serie A brasiliana. 2-0 sul Cruzeiro mentre finiscono in parità Corinthians – Palmeiras (1-1) e Vasco – CSA (0-0). In Bolivia 2-1 del Blooming sull’Oriente Petrolero mentre in Colombia successi casalinghi per Patriotas (2-0 sull’Aguilas) e Tolima (4-0 sul Santa Fe). In Ecuador colpo del Delfin 1-0 in casa dell’Emelec mentre nella MLS in USA vittoria esterna per Philadelphia Union, 5-1 sul DC United e per lo Sporting Kansas City, 3-2 sul Seattle Sounders. Prima di andare a vedere tutti i risultati selezionati della giornata e in tempo reale chiudiamo il quadro con gli incontri in programma questa sera e che riguarderanno i campionati francesi, tedeschi e inglesi.

