Calendario Reggio Audace (Reggiana) 2019 – 2020

Le partite della Reggio Audace (Reggiana) della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del campionato di Serie C, girone B

REGGIO EMILIA – Al via con la gara casalinga contro il Feralpisalò il nuovo campionato di Serie C della Reggio Audace, che lo scorso 18 luglio, in qualità di unica offerente, si è aggiudicata il marchio Ac Reggiana 1919 nell’ambito della relativa asta fallimentare. Tra pochi giorni, essendo ormai decorso il periodo di 10 giorni dall’apertura delle buste, entro i quali eventuali altre persone interessate a partecipare all’asta avrebbero potuto rilanciare, la squadra tornerà ad essere denominata Reggiana. Nel frattempo la società emiliana continua a essere molto attiva sul mercato; sono colpi di questi ultimi giorni i rinnovi del portiere Davide Narduzzo e del centrocampista Lorenzo Staitti e gli ingaggi del centrocampista Ivan Varone e del difensore Lorenzo Libutti, prelevati, rispettivamente, da Carrarese e Triestina.

CALENDARIO 2019 – 2020

1ª Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

Reggio Audace – Feralpisalò

2ª Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

Ravenna – Reggio Audace

3ª Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

Reggio Audace – Imolese

4ª Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

Sudtirol – Reggio Audace

5ª Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

A.J. Fano – Reggio Audace

6ª Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

Reggio Audace – Carpi

7ª Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

Arzignano V. – Reggio Audace

8ª Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

Reggio Audace – Gubbio

9ª Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

Reggio Audace – Triestina

10ª Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

L.R. Vicenza – Reggio Audace

11ª Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

Reggio Audace – Rimini

12ª Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

Modena – Reggio Audace

13ª Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

Reggio Audace – Sambenedettese

14ª Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

Cesena – Reggio Audace

15ª Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

Reggio Audace – Vis Pesaro

16ª Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

Fermana – Reggio Audace

17ª Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

Reggio Audace – Piacenza

18ª Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

Virtusvecomp Verona – Reggio Audace

19ª Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

Reggio Audace – Padova