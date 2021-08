Calendario della Serie A femminile stagione 2021/2022

Al via dal 28 agosto il massimo campionato femminile. Tutte le partite saranno trasmesse su TimVision mentre su La7 una partita per giornata

ROMA – Tutto pronto per il campionato di Serie A femminile 2021/2022. É stato comunicato oggi il calendario ufficiale con tutte le partite in programma. Si partirà il 28 agosto con la prima giornata mentre il 14 maggio si svolgerà quella conclusiva. Big match già nelle prime giornate con Fiorentina – Juventus alla 2° mentre nella 4° Inter – Roma e Milan – Sassuolo, nella 5° Juventus – Roma. Finale con il derby Milan – Inter alla penultima giornata mentre all’ultima c’è Roma – Lazio. Favorita per lo scudetto la Juventus che ha conquistato il 4° tricolore consecutivo mentre tra le favorite troviamo Milan e Roma con Inter, Fiorentina e Sassuolo che potrebbero dire la propria. La scelta del 28 agosto è nata per consentire di dare più tempo alla nazionale per preparare il primo match di qualificazione al Mondiale 2023 contro la Moldova.

Queste le parole di Gravina: “Un’altra avvincente stagione è alle porte la conferma del Title Sponsor e il debutto del campionato in chiaro su una rete televisiva generalista dimostrano quale sia l’appeal della Serie A femminile. La Federcalcio ha sostenuto i Club nel momento critico dovuto alla pandemia da Covid-19 e non smette di supportare il percorso di crescita dell’intero movimento con atti concreti, gettando le basi per il passaggio al professionismo. Euro 2022 è un altro grande obiettivo, vogliamo rivivere un’altra estate fantastica con le nostre Azzurre”.

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile ha sottolineato come “L’uscita del calendario ci permette di valutare, sin da subito, quando poter ospitare alcune partite di Serie A in grandi stadi, grazie alla collaborazione con i nostri Club, per la promozione di tutto il movimento. Un’estate, questa, caratterizzata da molti cambi sulle panchine, per un campionato che si preannuncia sempre più competitivo. Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le protagoniste per questa nuova stagione che ci attende. Non vediamo l’ora”.

DOVE VEDERE IL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE 2021/2022

TimVision continuerà ad essere il Title Sponsor della Serie A Femminile per le prossime due stagioni, trasmettendo in diretta tutte le partite del massimo campionato, a cui si aggiungono anche i match della fase finale della Coppa Italia – a partire dai Quarti di finale – e della Final Four della Supercoppa, mentre la novità è rappresentata da LA7, che ha acquisito i diritti per portare in chiaro nelle case degli italiani 22 incontri di campionato (una gara per ogni giornata), le semifinali e la finale di Coppa Italia e le tre sfide che caratterizzeranno il rinnovato format – già utilizzato la scorsa stagione – della Supercoppa.

Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito www.figc.it/it/femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram. Il racconto del campionato sarà affidato anche al sito della FIGC dedicato al movimento femminile, che si arricchisce di nuove statistiche e curiosità, in collaborazione con Stats Perform, mentre proseguiranno sui Social le rubriche settimanali dedicate alle migliori giocate del week end (migliore in campo, best gol, top 11 della settimana), con una serie di clip video che contribuiranno a raccontare al grande pubblico le protagoniste di ogni singola giornata.

CALENDARIO SERIE A FEMMINILE 2021/2022

1° giornata (29 agosto 2021 – 16 gennaio 2022)

Empoli Ladies – Roma

Juventus – Pomigliano

Lazio Women – Sampdoria

Milan – Hellas Verona W.

Napoli Femminile – Inter

Sassuolo – Fiorentina

2° giornata (5 settembre 2021 – 23 gennaio 2022)

Roma – Napoli Femminile

Fiorentina – Juventus

Hellas Verona W. – Sassuolo

Inter – Lazio Women

Pomigliano – Empoli Ladies

Sampdoria – Milan

3° giornata (12 settembre 2021 – 6 febbraio 2022)

Empoli Ladies – Inter

Juventus – Hellas Verona W.

Lazio Women – Milan

Napoli Femminile – Fiorentina

Pomigliano – Roma

Sassuolo – Sampdoria

4° giornata (26 settembre 2021 – 27 febbraio 2022)

Hellas Verona W. – Napoli Femminile

Inter – Roma

Juventus – Empoli Ladies

Lazio Women – Fiorentina

Milan – Sassuolo

Sampdoria – Pomigliano

5° giornata (3 ottobre 2021 – 6 marzo 2022)

Roma – Juventus

Empoli Ladies – Hellas Verona W.

Fiorentina – Sampdoria

Napoli Femminile – Milan

Pomigliano – Inter

Sassuolo – Lazio Women

6° giornata (10 ottobre 2021 – 20 marzo 2022)

Hellas Verona W. – Fiorentina

Juventus – Napoli Femminile

Lazio Women – Pomigliano

Milan – Roma

Sampdoria – Inter

Sassuolo – Empoli Ladies

7° giornata (31 ottobre 2021 – 27 marzo 2022)

Roma – Sassuolo

Empoli Ladies – Lazio Women

Fiorentina – Milan

Inter – Juventus

Napoli Femminile – Sampdoria

Pomigliano – Hellas Verona W.

8° giornata (7 novembre 2021 – 3 aprile 2022)

Fiorentina – Inter

Hellas Verona W. Roma

Lazio Women – Napoli Femminile

Milna – Empoli Ladies

Sampdoria – Juventus

Sassuolo – Pomigliano

9° giornata (14 novembre 2021 – 24 aprile 2022)

Roma – Fiorentina

Empoli Ladies – Sampdoria

Inter – Hellas Verona W.

Juventus – Lazio Women

Napoli Femminile – Sassuolo

Pomigliano – Milan

10° giornata (5 dicembre 2021 – 8 maggio 2022)

Fiorentina – Pomigliano

Lazio Women – Hellas Verona W.

Milan – Inter

Napoli Femminile – Empoli Ladies

Sampdoria – Roma

Sassuolo – Juventus

11° giornata (12 dicembre 2021 – 15 maggio 2022)

Roma – Lazio Women

Empoli Ladies – Fiorentina

Hellas Verona W. – Sampdoria

Inter – Sassuolo

Juventus – Milan

Pomigliano – Napoli Femminile