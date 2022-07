Calendario Serie B 2022/2023 in tv e streaming: ecco dove

Il 15 luglio in programma la cerimonia che si potrà seguire in diretta sui broadcaster ufficiali del campionato: Sky, Dazn ed Helbiz

REGGIO CALABRIA – Venerdì 15 luglio, dalle ore 20:30, verrà svelato il calendario della Serie BKT 2022-2023 che accenderà le luci su una stagione che si preannuncia incredibilmente accattivante e che ripartirà dopo l’appassionante finale di ritorno playoff che ha tenuto incollato oltre 1 milione di telespettatori. Più che mai quest’anno saranno protagoniste città e piazze prestigiose, con tantissimi tifosi in Italia e all’estero, ai quali la Lega Nazionale Professionisti Serie B vuole regalare la massima attenzione possibile. L’obiettivo è offrire un campionato che sia riferimento degli e per gli italiani anche durante il Campionato del Mondo in Qatar, quando i riflettori saranno puntati esclusivamente sulla Serie BKT.

La kermesse di venerdì avrà come scenario nuovamente un luogo simbolo del Bel Paese, la suggestiva Arena dello Stretto “Ciccio Franco” (o Teatro Anassilaos) di Reggio Calabria, in continuità con l’impronta che il Presidente della LNPB Mauro Balata ha sempre voluto dare a questo evento, sottolineando il legame fra territorio e club e rimarcandone l’identità sociale, economica e culturale che unisce la squadra di calcio alla propria città.

Il teatro, situato sullo splendido Lungomare Falcomatà, presenta una gradinata semicircolare con due ampie rampe ai lati e sorge dove in precedenza vi era il Molo di Porto Salvo. La sua fisionomia ripercorre le orme degli antichi teatri greci, offrendo una meravigliosa vista panoramica sullo Stretto di Messina.

La location è capace di racchiudere in unico grande spazio scorci di rara bellezza naturale e simboli come il Cippo Marmoreo che presenta al centro la statua di bronzo di Athena Promachos, la dea Atena combattente a difesa della città calabrese.

Grazie alla società Reggina 1914, organizzatrice dell’evento insieme alla LNPB, la serata costituirà il primo passo ufficiale della stagione sportiva con un momento di spettacolo, intrattenimento e coinvolgimento per tutti i reggini e per tutti i tifosi della Serie BKT.

L’EVENTO

La cerimonia verrà trasmessa alle ore 20:30 dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky, Dazn ed Helbiz. Sarà inoltre possibile seguire la presentazione del calendario della Serie BKT 2022-2023 su Radio Norba, che trasmetterà l’evento in diretta radiofonica e sui canali YouTube di Dazn e della Reggina 1914.