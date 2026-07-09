Campionato Italiano Assoluto 2026: Marina di Modica pronta ad accogliere la seconda tappa Gold

Dal 10 al 12 luglio l’Arenile di Marina di Modica ospita la seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026

Archiviata la tappa di Marina di Ravenna, il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026 si sposta in Sicilia per il quarto appuntamento stagionale, valido come seconda tappa Gold del circuito. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, l’Arenile di Marina di Modica (RG) ospiterà tre giornate di gare con i migliori interpreti del beach volley italiano, pronti a conquistare punti decisivi per la classifica generale.

Il circuito 2026, articolato su nove tappe in otto regioni, prosegue così il percorso verso le Finali di Caorle del 6 settembre, confermandosi uno degli eventi sportivi estivi più seguiti.

Tabellone femminile

La testa di serie numero uno sarà la coppia Chiara They – Sara Breidenbach, reduci da due vittorie consecutive a Termoli e Marina di Ravenna. Nel main draw scenderanno in campo anche: – Alice Gradini / Federica Frasca – Erika Ditta / Giada Benazzi – Claudia Puccinelli / Aurora Mattavelli – Camilla Sanguigni / Sofia Balducci – Jessica Belliero Piccinin / Francesca Michieletto – Sharin Rottoli / Oriola Shpuza – Anna Piccoli / Elisa Salvador – Alice Pratesi / Sofia Orciani – Sara Franzoni / Valeria Tallevi Diotallevi

Tabellone maschile

Nel maschile, testa di serie numero uno i campioni d’Italia Manuel Alfieri – Alex Ranghieri. Nel main draw anche: – Giacomo Spadoni / Marco Ulisse – Tiziano Andreatta / Raoul Acerbi – Tobia Marchetto / Michael Burgmann – Davide Borraccino / Marco Viscovich – Marco Caminati / Enrico Rossi – Mauro Sacripanti / Giacomo Titta – Simone Podestà / Paolo Ingrosso – Andrea Frinolli / Daniele Lupo – Michele Luisetto / Fabrizio Mussa

Diretta streaming

Tutti i match, eccetto semifinali e finali, saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Palinsesto TV – Domenica 12 luglio

– 10:00 Prima semifinale femminile – Rai Sport

– 11:00 Seconda semifinale femminile – Rai Play

– 12:00 Prima semifinale maschile – Rai Play

– 13:00 Seconda semifinale maschile – Rai Sport

– 17:15 Finale femminile – Rai Sport / Sky Sport Max

– 18:15 Finale maschile – Rai Sport / Sky Sport Max

Radio Kiss Kiss

Per il quinto anno consecutivo, tutte le tappe Gold saranno seguite anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del circuito.

Montepremi

La FIPAV ha stanziato un montepremi di 14.000 euro per genere per questa tappa Gold.

Calendario completo del Campionato Assoluto 2026

Falconara (AN): 12–14 giugno Termoli (CB): 19–21 giugno – Gold Marina di Ravenna (RA): 3–5 luglio Marina di Modica (RG): 10–12 luglio – Gold San Cataldo (LE): 17–19 luglio Montesilvano (PE): 31 luglio–2 agosto – Coppa Italia Cordenons (PN): 7–9 agosto Vasto (CH): 21–23 agosto Caorle (VE): 4–6 settembre – Finali

La formula

Tutte le tappe, eccetto la Finale, si disputano con formula pool play FIVB e main draw a 16 coppie. Le qualificazioni prevedono 24 coppie, di cui sei accedono al tabellone principale. La Finale utilizza invece qualifiche a singola eliminazione a 32 coppie e main draw a 16. Le prime 8 coppie accedono direttamente al main draw tramite classifica generale, le altre 8 attraverso le qualifiche. Al termine della fase a pool, viene effettuato un sorteggio per l’allocazione delle coppie nel tabellone.