Campionato Primavera 1, 16° ritorno: orario partite, diretta tv

Si è aperta con il 2-2 tra ChievoVerona e Roma la 1° giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1 2019 – 2020

MILANO – Il pareggio per 2-2 tra ChievoVerona e Roma ha aperto la prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1 2019 – 2020. Il turno proseguirà domani mattina con Inter – Pescara alle ore 11 mentre a seguire ci sarà Empoli – Juventus. Complessivamente saranno quattro gli incontri che si giocheranno sabato 25 gennaio e 3 domenica 26 con Genoa – Cagliari ad aprire alla ore 10. Ricordiamo che le partite saranno tutte trasmesse in diretta su Diretta Sportitalia 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com ad esclusione di Bologna – Fiorentina in differita dalle 16.30. Atalanta – Sampdoria e Lazio – Sassuolo saranno in diretta SI Solo Calcio Si Smart. Andiamo dunque a vedere il programma completo della giornata.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 16° GIORNATA

Venerdì 24 gennaio 2020

CHIEVOVERONA – ROMA 2-2

14.30

C.S. BOTTAGISIO DI VERONA

Sabato 25 gennaio 2020

INTER – PESCARA

11.00

SUNING YDC DI MILANO

EMPOLI – JUVENTUS

13.00

C.S. MONTEBORO DI EMPOLI

ATALANTA – SAMPDORIA

14.30

C.S. BORTOLOTTI DI ZINGONIA

BOLOGNA – FIORENTINA

14.30

BIAVATI 1 DI BOLOGNA

Domenica 26 gennaio 2020

GENOA – CAGLIARI

10.00

BEGATO 9 DI GENOVA

TORINO – NAPOLI

12.00

STADIO DE PAOLI DI CHIERI

LAZIO – SASSUOLO

14.00

C.S. LAZIO DI FORMELLO