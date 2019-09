Campionato Primavera 1, Pescara – Inter anticipa alle 14

MILANO – Comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A sull’incontro del Campionato Primavera 1 tra Pescara e Inter in programma a Città Sant’Angelo venerdì 13 settembre. L’orario d’inizio del match che apre ufficialmente la stagione 2019-2020 è alle 14 anziché le 15 come originariamente stabilito. Subito un test importante per i biancazzurri che sabato hanno perso in amichevole contro la Roma.