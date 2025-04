Campobasso-Entella: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Campobasso-Entella di Domenica 6 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CAMPOBASSO – Domenica 6 aprile 2025, alle ore 15, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà la Virtus Entella nella gara valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I molisani sono reduci dal 3-2 rimediato sul campo del Milan Futuro e sono quattordicesimi com 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e quindici sconfitte, trentatrè gol fatti e trentanove subiti. I liguri vengono dall’1-1 casalingo contro la Torres. Sono primi a quota 74, a +5 dalla Ternana, oggi impegnata in casa contro il Carpi. Il loro percorso racconta di ventunopartite vinte, dodici pareggiate e una sola persa, cinquantacinque reti realizzate e ventuno incassate. Nelle ultime cinque sfide il Campobasso ha ottenuto sei punti, l’Entella undici (é imbattuta dallo scorso 26 settembre).

All’andata finì 0-0. Questa volta viene dato favorito il Campobasso con il segno “1” quotato mediamente 1.97. A dirigere la gara sarà Gabriele Restaldo di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Marco Pilleri di Cagliari. Quarto Ufficiale Giorgio Vergaro di Bari.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAMPOBASSO-ENTELLA]

Convocati Entella

Portieri: Del Frate, Saulys, Vandelli

Difensori: Garattoni, Motoc, Tiritiello, Marconi, Parodi, Boccanova, Di Mario, Portanova

Centrocampisti: Karic, Corbari, Lipani, Costa, Di Noia, Bariti

Attaccanti: Castelli, Casarotto, Fall, Villanova

D’Angelo alla vigilia

“Ci aspetta una gara tosta, di intensità e difficoltà alta. La squadra sta bene e si è allenata al massimo, abbiamo cercato di preparaci nel miglior modo possibile come sempre. Mi aspetto una partita difficile, il Campobasso ha delle qualità e in casa vengono spinti da un grande pubblico in un bellissimo stadio. Dobbiamo dimostrare voglia e personalità di affrontare questa sfida al massimo per continuare il nostro percorso. Formazione? Ho ancora qualche dubbio legato soprattutto alle caratteristiche degli avversari in funzione di quello che potrebbe essere il piano partita. So che tutti si faranno trovare pronti”.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Assente D’Angelo per squalifica a centrocampprosperi dovrebbe optare per il modulo 3-5-2 con Nei in porta e con una difesa a tre formata da Benassai, Calabrese e Mondonico. In cabina di regia Chiarello con Serra e Pellitteri mentre sulle corsie esterne dovrebbero agireMartina e Pierno. Davanti Bifulco e Di Nardo.

COME ARRIVA L’ENTELLA – Out Franzoni per squalifica, indisponibile Ndrecka. Gallodovrebbe rispondere con il modulo speculare con Del Frate in porta, Tiritiello, Parodi e Marconi in difesa.In cabina di regia Di Noia con Corbare e Karic mentre Di mario e Bariti dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Castelli e Casarotto

Probabili formazioni di Campobasso-Entella

CAMPOBASSO (3-5-2): Neri; Benassai, Calabrese, Mondonico; Martina, Serra, Chiarello, Pellitteri, Pierno; Bifulco, Di Nardo Allenatore: Prosperi

ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Marconi, Parodi, Tiritiello; Di Mario, Corbari, Di Noia, Karic, Bariti; Castelli, Casarotto Allenatore: Gallo

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 252 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su NOW.