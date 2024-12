Campobasso-Rimini 1-2: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Campobasso-Rimini di Domenica 1 dicembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

CAMPOBASSO – Domenica 1 dicembre 2024, alle ore 17.30, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà il Rimini nella gara valida per la sedicesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I molisani sono reduci dal 3-0 rimediato sul campo dell’Entella e sono ottavi con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, sedici gol fatti e undici subiti. I romagnoli, che in settimana hanno eliminato il Vicenza dalla Coppa Italia, vengono dallo stop casalingo di misura contro la Vis Pesaro e sono undicesimi a quota 21. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, sei pareggiate e quattro perse, diciotto reti realizzate e quattordici incassate. Nelle ultime cinque sfide il Campobasso ha ottenuto sei punti, il Rimini sette.

Non ci sono precedenti tra le due compagini. I molisani vengono dati favoriti, con il segno “1” quotato mediamente 2.05. A dirigere la gara sarà Gianluca Catanzaro di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Simone Iuliano di Siena e Davide Fabrizi di Frosinone. Quarto ufficiale sarà Gennaro Decimo di Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAMPOBASSO-RIMINI]

CAMPOBASSO: Forte F. (Portiere), Calabrese B., Mancini D. (dal 29' st Serra A.), Benassai F., Morelli G. (dal 15' st Haveri K.), D'Angelo Sonny (dal 15' st Baldassin L.), Pellitteri A., Pierno R., Forte R. (dal 23' st Lombari A.), Di Stefano L., Di Nardo A.. A disposizione: Baldassin L., Barbato E., Celesia C., Guadagno J. (Portiere), Haveri K., Lombari A., Mondonico D., Scorza C., Serra A., Spalluto S.



RIMINI: Colombi S. (Portiere), Cinquegrano S. (dal 17' st Bellodi G.), Megelaitis L., Gorelli M., Longobardi G., Piccoli M. (dal 41' st Fiorini M.), Garetto M. (dal 1' st Lombardi A.), Langella C., Falbo L., Parigi G. (dal 22' st Cernigoi I.), Cioffi A. (dal 17' st Malagrida L.). A disposizione: Accursi D., Bellodi G., Cernigoi I., Fiorini M., Jallow J., Lepri T., Lombardi A., Malagrida L., Semeraro F., Ubaldi L., Vitali L. (Portiere)



Reti: al 6' st Di Stefano L. (Campobasso) al 9' pt Parigi G. (Rimini) , al 45'+1 pt Parigi G. (Rimini) .



Ammonizioni: al 29' st Calabrese B. (Campobasso) al 16' pt Garetto M. (Rimini), al 23' pt Parigi G. (Rimini), al 10' st Falbo L. (Rimini), al 45'+4 st Longobardi G. (Rimini).

Convocati Rimini

Portieri: 1 Vitali, 32 Ferretti, 91 Colombi

Difensori: 3 Falbo, 4 Bellodi, 6 Gorelli, 8 Semeraro, 28 Longobardi, 46 Cinquegrano, 98 Lepri.

Centrocampisti: 5 Fiorini, 10 Malagrida, 21 Piccoli, 23 Megelaitis, 25 Lombardi, 33 Langella, 80 Garetto.

Attaccanti: 9 Cernigoi, 14 Jallow, 20 Accursi, 34 Ubaldi, 77 Cioffi, 97 Parigi.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Braglia dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Forte tra i pali e con una difesa a tre formata da Celesia. Mancini e Mondonico. In mezzo al campo D’Angelo e Pellitteri e Prezioso mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Morelli e Pierno. Tridente offensivo composto da Forte, Di Stefano e Di Nardo.

COME ARRIVA LA RIMINI – Buscé dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2 con Colombi in porta e con una difesa a tre formata da Sabbione, Fazzi e Frison. In mezzo Fiorini e Langella mentre Cinquegrano e Falbo. Tra le linee Lombardi, di supporto alla coppia di attacco composta da Ubaldi e Malagrida.

Probabili formazioni di Campobasso-Rimini

CAMPOBASSO (3-4-3): Forte, Celesia, Mancini, Mondonico; Morelli, D’Angelo, Pellitteri, Pierno; Forte, Di Stefano, Di Nardo. Allenatore: Braglia

RIMINI (3-4-1-2): Colombi; Lepri, Megalaitis, Bellodi; Cinquegrano, Fiorini, Langella, Falbo; Lombardi; Ubaldi, Malagrida. Allenatore: Buscè

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 252 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.