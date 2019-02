Carpi – Ascoli 3-2, il tabellino

Carpi (4-4-1-1) : Piscitelli; Pachonik, Kresic, Poli, Rolando; Mustacchio(25’st Marsura), Coulibaly, Pasciuti, Piscitella(30’st Aarrighini); Vitale(21’st Jelenic); Cisse. A disp: Buongiorno, Concas, Crociata, Di Noia, Marcjanik, Pezzi, Saric, Serraiocco, Vano. All. Marino

Ascoli (4-3-3) : Lamanna; Augello, Ligi, Terzi, Vignali; Mora, Ricci, Crimi(45’+2 Pierini) ; Bidaoui(37’st Bartolomei), Galabinov(22’st Okereke), Gyasi. A disp: Acampora, Barone, Brero, Crivello, De Francesco, Erlic, Maggiore, Manfredini, Mastinu. All. Marino

Reti: 30’pt Mustacchio (C), 4’st Gyasi(A), 27’pt Okereke(A), 40′ Marsura (C), 45’+1′ Coulibaly (C)

Ammoniti: Jelenic, Arrighini (C); Gyasi, Terzi (A)

Espulsi:-

Arbitro: Aureliano

Stadio: Sandro Cabassi, Carpi