Carpi – Avellino 0-0, il tabellino. Al Cabassi finisce in parità

CARPI – Il Carpi e l’Avellino si sono divise la posta in palio, terminando la partita a reti inviolate. Gli ospiti hanno avuto l’inferiorità numerica nella ripresa per via del rosso rimediato da Marchizza. Con questo pareggio la classifica rimane invariata per il Carpi che rimane al decimo posto, a quota 50 punti, mentre i campani, diciassettesimi a 41, è più un punto sui play-out.

Carpi-Avellino 0-0, il tabellino

CARPI (3-5-1-1): Colombi; Poli, Ligi, Brosco; Pachonik, Sabbione (30′ pt. Concas), Verna, Mbaye, Pasciuti (23′ st. Garritano); Jelenic; Melchiorri. A disposizione: Serraiocco, Giorico, Malcore, Mbakogu, Di Chiara, Palumbo, Bittante, Saric, Calapai, Saber. Allenatore: Calabro.

AVELLINO (3-5-2): Radu; Ngawa (8′ pt. Laverone), Migliorini, Marchizza; Vajushi, De Risio, Di Tacchio, Gavazzi, Molina; Asencio (14′ st. Morero), Ardemagni (30′ st. Castaldo). A disposizione: Casadei, Lezzerini, Moretti, D’Angelo, Falasco, Morosini, Wilmots. Allenatore: Foscarini.

Ammonizioni: 44′ pt. Gavazzi, 21′ st. Mbaye, 23′ st. Garritano, 25′ st. Poli

Espulsi: 12′ st. Marchizza,

Recupero: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Margani, Pagnotta

Quarto Uomo: Marini

Stadio: Sandro Cabassi