Carpi – Triestina: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Carpi – Triestina del 29 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale della gara valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 17.30

CARPI – Domenica 29 novembre, allo Stadio Sandro Cabassi, si giocherà Carpi – Triestina, gara valida per la tredicesima giornata del campionato del Girone B di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 17.30. La gara si svolgerà a porte chiuse, in osservanza della normativa anti-Covid.

Cronaca e tabellino in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CARPI:. A disposizione:



TRIESTINA:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Le probabili formazioni di Carpi- Triestina



I biancorossi vengono dalla sconfitta per 3-2 rimediata sul campo della Vis Pesaro e in classifica sono settimi con 18 punti, a pari merito con Mantova, Cesena e Matelica. Gli ospiti, nell’ultimo turno disputato, hanno perso di misura in casa del Gubbio e occupano la quinta posizione a quota 20, in coabitazione con il Modena. Nelle ultime cinque sfide il Carpi ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre la Triestina ha conseguito 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Ricordiamo che a guidare la classifica del Girone B di Serie C é il Sudtirol con 25 punti, seguito da FerapiSalò e Mantova a quota 23.

QUI CARPI – Probabile modulo 3-4-2-1 con Rossini in porta e difesa composta da Gozzi, Venturi e Sabotic. In mezzo al campo Fofana e Ghion; sulle fasce Bayeye e Lomolino. Sulla trequarti Maurizi, di supporto alla coppia di attacco formata da Biasci e Giovannini.

QUI TRIESTINA- La Triestina potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Offredi tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Tartaglia – Lambrughi e ai lati da Rapisarda e Struna. In mezzo al campo Giorico, Lodi e Rizzo. Tridente offensivo composto da Sarno, Gomez e Di Massimo.

CARPI (3-4-1-2): Rossini, Gozzi, Venturi, Sabotic; Bayeye, Fofana, Ghion, Lomolino; Maurizi; Biasci, Giovannini. Allenatore: Pochesci.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi, Struna; Giorico, Lodi, Rizzo; Sarno, Gomez, Di Massimo. Allenatore: Gautieri

STADIO: Sandro Cabassi di Carpi



Dove vedere la partita in streaming

Il match Carpi – Triestina, valido per la tredicesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.