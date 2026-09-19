Carrarese-Benevento 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Carrarese-Benevento di Sabato 19 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CARRARA – Sabato 19 settembre 2026, lo Stadio dei Marmi ospiterà la partita Carrarese-Benevento, sfida valida per la quinta giornata di Serie B. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

La Carrarese è ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo quattro giornate, nelle quali ha raccolto un solo punto, frutto di un pareggio e tre sconfitte. La formazione toscana ha esordito perdendo per 2-1 contro il Mantova, prima di pareggiare per 1-1 sul campo dell’Ascoli. Sono quindi arrivate due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0, contro l’Empoli e il Catanzaro. La squadra di Cioffi è dunque chiamata a interrompere la striscia negativa e a conquistare i primi tre punti del campionato.

Il Benevento si presenta invece alla sfida con un bilancio di quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La formazione giallorossa ha iniziato il campionato perdendo per 2-1 contro il Modena, prima di pareggiare per 1-1 contro il Südtirol. È quindi arrivata la sconfitta per 1-0 sul campo dell’Ascoli, mentre nell’ultimo turno il Benevento ha ritrovato il successo, imponendosi per 3-1 contro il Verona. La squadra di Floro Flores arriva dunque all’appuntamento dopo aver interrotto la striscia negativa, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata nell’ultimo turno.

La maggior parte dei bookmakers non considerano alcuna squadra come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.90 per la vittoria della Carrarese, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.30, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria del Benevento è di 2.40, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CARRARESE-BENEVENTO]

CARRARESE: Pizzignacco S., Ruggeri F., Oliana F., Reale F., Dagba C., Martini J., Schiavi N., Rubino T., Rouhi J., Marconi G., Abiuso F.. A disposizione: Belloni N., Bonfanti N., Braunoder M., Cisse M., Cudrig N., Finotto M., Garofani G., Macchioni T., Parlanti G., Ravaglia N., Romani L., Topalovic L. Allenatore: Cioffi G..



BENEVENTO: Vannucchi G., Pierozzi E., Scognamillo S., Saio P., Sernicola L., Siatounis A., Maita M., Kouan C., Lamesta D., Okereke D., Salvemini F.. A disposizione: Beruatto P., Caldirola L., Cherubini L., Dalle Mura C., Esposito M., Mannini M., Mignani G., Prisco A., Schimmenti E., Sylla A., Talia A., Tumminello M. Allenatore: Floro Flores A..



Reti:



Ammonizioni: al 6' pt Siatounis A. (Benevento).

Pizzignacco S., Ruggeri F., Oliana F., Reale F., Dagba C., Martini J., Schiavi N., Rubino T., Rouhi J., Marconi G., Abiuso F..Belloni N., Bonfanti N., Braunoder M., Cisse M., Cudrig N., Finotto M., Garofani G., Macchioni T., Parlanti G., Ravaglia N., Romani L., Topalovic L.Cioffi G..Vannucchi G., Pierozzi E., Scognamillo S., Saio P., Sernicola L., Siatounis A., Maita M., Kouan C., Lamesta D., Okereke D., Salvemini F..Beruatto P., Caldirola L., Cherubini L., Dalle Mura C., Esposito M., Mannini M., Mignani G., Prisco A., Schimmenti E., Sylla A., Talia A., Tumminello M.Floro Flores A..al 6' pt Siatounis A. (Benevento).

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Abisso, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Lauri. Il quarto ufficiale sarà Eremitaggio, mentre al VAR ci sarà Rutella, con Aureliano nel ruolo di AVAR. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA CARRARESE – La formazione toscana si presenta con il 3-5-2, con Pizzignacco tra i pali e una linea difensiva composta da Ruggeri, Oliana e Reale. Sugli esterni agiranno Parlanti e Rouhi, mentre Martini e Schiavi presidieranno il centrocampo insieme a Topalović. In avanti spazio alla coppia Abiuso-Cissé. La squadra di Cioffi punta sulla presenza di cinque uomini in mediana per controllare gli spazi e accompagnare l’azione, affidandosi poi alle due punte per finalizzare la manovra.

COME ARRIVA IL BENEVENTO – I giallorossi rispondono con il 4-1-4-1, affidando a Vannucchi la difesa della porta. In retroguardia spazio a Pierozzi, Saio, Scognamillo e Sernicola, mentre Maita agirà davanti alla difesa con compiti di equilibrio e protezione. Sulla linea di centrocampo offensiva ci saranno Lamesta, Siatounis, Kouan e Okereke, alle spalle dell’unica punta Salvemini. La formazione di Floro Flores punta quindi sulla densità in mezzo al campo e sulla capacità degli esterni e dei giocatori offensivi di accompagnare l’azione.

Le probabili formazioni

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Parlanti, Martini, Schiavi, Topalović, Rouhi; Abiuso, Cissé. Allenatore: Gabriele Cioffi.

BENEVENTO (4-1-4-1): Vannucchi; Pierozzi, Saio, Scognamillo, Sernicola; Maita; Lamesta, Siatounis, Kouan, Okereke; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Carrarese e Benevento in televisione su Dazn e Lab Channel, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.