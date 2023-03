Carrarese – Fiorenzuola: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Carrarese – Fiorenzuola del 14 marzo 2023 alle ore 18 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di serie C, girone B

CARRARA – Martedì 14 marzo, allo Stadio dei Marmi di Carrara, andrà in scena Carrarese – Fiorenzuola, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie C, girone B, che si gioca in turno infrasettimanale; calcio di inizio alle ore 18. I toscani vantano una striscia positiva di sette risultati e sabato scorso hanno pareggiato a reti bianche sul campo della Fermana. Gli uomini di Del canto sono chiamati a difendere il quinto posto, che occupano con 50 punti grazie a un percorso di quindici partite vinte, cinque pareggiate e undici perse, trentanove reti realizzate e trentacinque incassate. Gli emiliani sono reduci da due k.o. di fila, contro Entella (3-1) e Recanatese (0-1) e nelle ultime cinque sfide hanno raccolto soltanto tre punti. Sono dodicesimi con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e quindici sconfitte, ventisette gol fatti e trentuno subiti. All’andata finì 2-0 in favore del Fiorenzuola. A dirigere il match sarà Enrico Gemelli di Messina, coadiuvato dagli assistenti Andrea maria Masciale di Molfetta e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale Leonardo Leorsini di Terni. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 1.65.

Tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI CARRARESE – Torna a disposizione Cicconi, che ha scontato il turno di squalifica. Dal Canto, visti gli impegni ravvicinati, potrebbe attuare un leggero turnover, sempre affidandosi al modulo 3-5-2, e schierare Breza in porta e una difesa a tre formata da Pelagatti, D’Ambrosio e Imperiale. In cabina di regia Schiavi con Della Latta e Bozhanaj mentre Grassini e Cicconi dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Capello e Bernardotto.

QUI FIORENZUOLA – Tabbiani dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Battaiola in porta e con Danovaro, Quaini, Bondioli e Dimarco pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Currarino, Fiorini e Stronati; tridente offensivo composto da Sartori, Gianni e Morello.

Le probabili formazioni di Carrarese – Fiorenzuola

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Bernardotto. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartori, Giani, Morello. Allenatore: Luca Tabbiani.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro verrà trasmesso in diretta su: