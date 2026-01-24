Casarano-Picerno: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Casarano-Picerno di Sabato 24 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C

CASARANO – Sabato 24 gennaio, alle ore 17:30, allo stadio Comunale “Giuseppe Capozza” di Casarano, andrà in scena Casarano-Picerno, match valido per la ventitreesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. Settimana di lavoro intenso per i rossoblù, con mister Vito Di Bari che chiede massima concentrazione alla squadra, soprattutto dopo il messaggio forte e chiaro lanciato dal presidente Antonio Filograna Sergio all’indomani della sconfitta di Benevento. L’obiettivo è uno solo: tornare subito alla vittoria.

Il Casarano ha conquistato una sola vittoria nelle ultime sette partite (1-0 un casa contro il Team Altamura). La formazione di Di Vari ha perso tutti e tre gli ultimi match disputati (1-0 contro il Trapani in Sicilia, 1-0 in casa contro l’Atalanta U23 e 3-0 netto a Benevento). Il Casarano di Vito Di Bari occupa attualmente il decimo e ultimo posto utile per la griglia playoff con 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Da segnalare i rinforzi arrivati nelle ultime settimane: il difensore Mario Mercandante dalla Torres e l’attaccante Francesco Grandolfo dal Trapani.

Il Picerno si presenta a Casarano forte di una guida tecnica esperta come Valerio Bertotto, ex serie A con quasi 400 presenze, subentrato in panchina lo scorso ottobre. I lucani arrivano al “Capozza” con una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi – tre pareggi e una vittoria – e hanno già dimostrato di saper fare risultato anche lontano da casa. La squadra di Valerio Bertotto è penultima con 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte), a 3 punti dalla salvezza diretta. Sono 11 i punti ottenuti in 11 gare lontano da casa, con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte (12 gol fatti, 21 subiti).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Mazzer di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Giuseppe Scarpati di Formia. Quarto uomo Antonio Di Reda di Molfetta e operatore FVS Davide Fedele di Lecce.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CASARANO – Il Casarano si schiera con il 4-3-3 puntando su qualità ed equilibrio: Bacchin tra i pali, difesa a quattro solida e centrocampo a tre capace di dare ritmo e ordine alla manovra. In attacco il tridente Chiricò–Grandolfo–Leonetti assicura estro, fisicità e profondità. Di Bari propone una squadra propositiva e ben organizzata.

COME ARRIVA IL PICERNO – Il Picerno si presenta con il 4-3-3 puntando su dinamismo e intensità: Marcone tra i pali, difesa a quattro solida guidata da Bellodi e Bassoli, e centrocampo a tre per equilibrio e ritmo. In avanti il tridente Guadagni–Abreu–Esposito garantisce ampiezza e profondità. Bertotto sceglie una formazione aggressiva e propositiva.

Le probabili formazioni

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti, Gyamfi, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

PICERNO (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Baldassin, Franco, Bianchi; Guadagni, Abreu, Esposito. Allenatore: Bertotto.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Casarano-Picerno, valida per la ventitreesima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport Calcio e in streaming su NOW TV.