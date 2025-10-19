Diretta di Casertana-Siracusa di Domenica 19 ottobre 2025: arriva intorno alla mezz’ora della ripresa l’episodio che decide la sfida

CASERTA – La Casertana conquista tre punti pesanti al “Pinto” superando il Siracusa per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Accursio Bentivegna. Una vittoria sofferta ma fondamentale per i rossoblù, che si consolidano in zona playoff. Per il Siracusa, invece, è la nona sconfitta in dieci gare: la panchina di Marco Turati è sempre più traballante.

Cronaca della partita

Il primo tempo è equilibrato, con il Siracusa che parte meglio e si rende pericoloso al 15’ con Guadagni, il cui tiro viene deviato in angolo. Al 27’ De Lucia salva su Molina, mentre Frisenna sfiora il palo con un esterno rete. La Casertana risponde con Kallon e Oukhadda, ma Farroni è attento.

Nella ripresa, la gara si accende. Al 31’ arriva l’episodio decisivo: Liotti viene steso in area e l’arbitro assegna il rigore. Bentivegna si presenta sul dischetto e spiazza Farroni per l’1-0. Il Siracusa prova a reagire con Parigini e Capanni, ma non riesce a impensierire seriamente la difesa casertana. Nel finale, nervosismo e ammonizioni: Molina viene sanzionato al 50’ per proteste.

Tabellino

CASERTANA: De Lucia V., Oukhadda S., Bacchetti L., Rocchi G., Liotti D. (dal 40′ st Di Tommaso L.), Toscano M. (dal 23′ st Leone K.), Pezzella S., Heinz J., Kallon Y. (dal 1′ st Casarotto M.), Vano M., Bentivegna A. (dal 43′ st Falasca M.). A disposizione: Arzillo V., Capasso C., Casarotto M., Di Tommaso L., Falasca M., Galletta U., Giugno L., Kontek I., Leone K., Llano Massa M. T., Merolla E., Vilardi A.

SIRACUSA: Farroni A., Puzone M., Pacciardi F., Bonacchi C. (dal 17′ st Sapola M.), Cancellieri D., Candiano M. (dal 40′ st Gudelevicius E.), Frisenna G. (dal 32′ st Contini G.), Guadagni G. (dal 17′ st Parigini V.), Limonelli C., Valente N. (dal 40′ st Capanni L.), Molina J. I.. A disposizione: Ba R., Bonucci B., Capanni L., Catena E. M., Contini G., Di Paolo S., Falla R., Frosali J., Gudelevicius E., Morreale M., Parigini V., Sapola M., Zanini M.

Reti: al 31′ st Bentivegna A. (Casertana) .

Ammonizioni: al 36′ pt Vano M. (Casertana), al 30′ st Liotti D. (Casertana) al 31′ pt Bonacchi C. (Siracusa), al 30′ st Parigini V. (Siracusa), al 45’+5 st Molina J. I. (Siracusa).

I convocati della Casertana

Portieri: De Lucia, Merolla, Vilardi

Difensori: Bacchetti, Falasca, Giugno, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Oukhadda, Rocchi

Centrocampisti: Arzillo, Di Tommaso, Leone, Pezzella, Toscano

Attaccanti: Bentivegna, Capasso, Casarotto, Galletta, Kallon, Vano

Presentazione del match

Domenica 19 ottobre 2025 allo stadio Alberto Pinto andrà in scena Casertana-Siracusa, gara valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 12:30. Da una parte, la formazione guidata da Federico Coppitelli reduce dalla seconda vittoria in tre partite conquistata sul campo del Picerno (0-2).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Marco Turati che vengono da tre sconfitte consecutive arrivate dopo gli unici tre punti stagionali strappati tra le mura amiche ai danni del Potenza (2-1). I rossoblù, che davanti al proprio pubblico sono usciti sconfitti soltanto con il Casarano (0-3) dopo aver raccolto sette punti, puntano alla seconda vittoria consecutiva al cospetto del fanalino di coda del torneo per consolidare la zona play-off e scalare ancora la classifica.

I rossazzurri, invece, che vengono dall’ottavo ko stagionale e lontano dalle mura amiche non hanno portato a casa alcun punto in quattro trasferte con un solo gol realizzato e otto reti incassate, vanno alla disperata ricerca dei tre punti per abbandonare l’ultimo posto e accorciare sul treno salvezza (-5). Casertana e Siracusa non si affrontano dalla Serie C 2018-2019: lo 0-0 in Sicilia e il 2-1 in Campania in favore dei falchetti. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Davide Gigliotti di Lamezia Terme. Quarto Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli. Operatore al Football Video Support: Luca Chianese di Napoli.

QUI CASERTANA – Tra i pali De Lucia con Oukhadda, Bacchetti, Rocchi e Liotti a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Toscano, Pezzella e Leone mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Kallon, Vano e Bentivegna.

QUI SIRACUSA – In porta Bonucci, al centro della difesa Pacciardi e Sapola con Puzone e Cancellieri ai lati. Sulla mediana agiranno Candiano e Gudelevicius con Parigini, Limonelli e Valente a supporto di Molina.

Le probabili formazioni di Casertana-Siracusa

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Bacchetti, Rocchi, Liotti; Toscano, Pezzella, Leone; Kallon, Vano, Bentivegna. Allenatore: Coppitelli.

SIRACUSA (4-2-3-1): Bonucci; Puzone, Pacciardi, Sapola, Cancellieri; Candiano, Gudelevicius; Parigini, Limonelli, Valente; Molina. Allenatore: Turati.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Casertana-Siracusa, gara valida per la decima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 258. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.