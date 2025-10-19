Diretta Como-Juventus di Domenica 19 ottobre 2025: i lariani firmano una pagina storica al “Sinigaglia”, una vittoria che mancava dal 1952

COMO – Il Como scrive una pagina storica al “Sinigaglia” e batte la Juventus 2-0 nella settima giornata di Serie A. Una vittoria che mancava dal 1952 e che arriva con una prestazione solida, concreta e ispirata. I gol di Marc-Oliver Kempf e Nico Paz regalano ai lariani tre punti pesantissimi e la prima sconfitta stagionale ai bianconeri di Igor Tudor, apparsi spenti e poco incisivi.

Indice:

Cronaca della partita

Il Como parte fortissimo e al 4’ è già avanti: Kempf sbuca sul secondo palo e insacca su cross perfetto di Paz. La Juventus prova a reagire con Koopmeiners e Thuram, ma Butez è attento e la difesa lariana regge. Al 10’ Kelly viene ammonito per un intervento duro, seguito dai cartellini a Moreno, Smolcic e Diego Carlos nel corso del primo tempo.

Nel secondo tempo Tudor inserisce McKennie, Vlahovic, Kostic e Joao Mario, ma la Juve non trova sbocchi. Al 34’ arriva il raddoppio: Nico Paz si inventa un sinistro a giro dal limite che batte Di Gregorio e chiude i conti. La Juventus ha più possesso (54%) ma meno incisività. Il Como, con il 46% di possesso e 2 tiri nello specchio, è cinico e compatto. Tudor incassa la prima sconfitta dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions.

Tabellino

COMO: Butez J., Smolcic I. (dal 41′ st Posch S.), Diego Carlos (dal 1′ st Ramon J.), Kempf M. O., Vojvoda M., Perrone M., Caqueret M. (dal 23′ st Douvikas A.), Da Cunha L., Moreno A. (dal 23′ st Valle A.), Paz N., Morata A. (dal 45’+1 st Van der Brempt I.). A disposizione: Baturina M., Bonsignori Goggi L., Cavlina N., Cerri A., Diao A., Douvikas A., Goldaniga E., Kuhn N., Posch S., Ramon J., Valle A., Van der Brempt I., Vigorito M. Allenatore: Guindos D..

JUVENTUS: Di Gregorio M., Kalulu P., Rugani D. (dal 38′ st Kostic F.), Kelly L., Cambiaso A. (dal 38′ st Joao Mario), Koopmeiners T. (dal 32′ st McKennie W.), Locatelli M. (dal 32′ st Vlahovic D.), Thuram K., Conceicao F., David J., Yildiz K.. A disposizione: Adzic V., Gatti F., Joao Mario, Kostic F., McKennie W., Openda L., Perin M., Scaglia S., Vlahovic D. Allenatore: Tudor I..

Reti: al 4′ pt Kempf M. O. (Como) , al 34′ st Paz N. (Como) .

Ammonizioni: al 12′ pt Moreno A. (Como), al 22′ pt Smolcic I. (Como), al 34′ pt Diego Carlos (Como) al 10′ pt Kelly L. (Juventus).

Recupero: 1′ pt, 8′ st

Tudor alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Como, Igor Tudor ha fatto il punto sul lavoro svolto durante la settimana. Il tecnico bianconero ha sottolineato come il gruppo abbia approfittato della sosta per recuperare energie, con i nazionali rientrati gradualmente in base alla conclusione dei rispettivi impegni. La squadra ha avuto modo di svolgere due sedute collettive per preparare al meglio la trasferta al Sinigaglia, consapevole delle difficoltà che l’avversario può presentare. Grande rispetto per il Como, ha fatto intendere Tudor, ma l’obiettivo resta quello di offrire una prestazione all’altezza e tornare a casa con punti pesanti.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Di Gioia e Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. In sala VAR ci sarà Maresca, coadiuvato da La Penna come AVAR

Presentazione del match

Domenica 19 ottobre alle ore 12.30, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como di Cesc Fabregas ospita la Juventus di Igor Tudor per la settima giornata del campionato di Serie A 2025-2025. I lariani inseguono un successo che manca da oltre settant’anni: l’ultima vittoria contro i bianconeri risale al 1952, un 2-0 casalingo che oggi è leggenda. La Juventus, invece, vuole tornare a vincere per non perdere terreno nella corsa Champions e per cancellare i fischi dell’ultimo turno, lo 0-0 casalingo contro il Milan.

Il Como arriva con nove punti e una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi. Prima della sosta, ha strappato un prezioso 1-1 sul campo dell’Atalanta, confermando solidità e spirito. La squadra ha perso solo una volta in sei giornate (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), ma i tre pareggi nelle ultime quattro gare hanno lasciato qualche rimpianto, soprattutto per i vantaggi sprecati nel finale. Tuttavia, il rendimento casalingo resta eccellente: tre vittorie su quattro gare ufficiali, compreso il 2-0 alla Lazio, e una sola sconfitta nelle ultime dodici partite al Sinigaglia.

La Juventus, ancora imbattuta in campionato, ha raccolto dodici punti ma è reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, l’ultimo contro il Milan. Dopo un avvio brillante con tre vittorie, la squadra ha rallentato, e il rigore fallito da Pulisic contro il Milan ha alimentato le perplessità dei tifosi. I bianconeri sono quinti in classifica, a tre lunghezze da Roma e Napoli, ma in trasferta restano solidi: due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque uscite.

COME ARRIVA IL COMO – I lariani dovrebbero presentarsi con il 4-2-3-1, affidando i pali a Butez e la linea difensiva a Smolcic, Diego Carlos, Ramon e Valle. In mediana spazio a Perrone e Da Cunha, mentre sulla trequarti agiscono Vojvoda, Paz e Kuhn, con Morata riferimento avanzato. Tra gli assenti, pesano le indisponibilità di Addai, Diao, Dossena, Sergi Roberto e Van der Brempt, oltre alla squalifica di Rodriguez.

COMO ARRIVA LA JUVENTUS – La Juventus dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, con Di Gregorio tra i pali e il terzetto difensivo composto da Gatti, Rugani e Kelly. A centrocampo, Kalulu e Cambiaso presidiano le corsie, con Thuram e Locatelli in mezzo. In avanti, Tudor punta sulla qualità di Conceiçao e Yildiz alle spalle di Jonathan David. Nessuno squalificato, ma l’infermeria resta affollata: out Bremer, Cabal, Milik, Miretti e Pinsoglio.

Probabili formazioni di Como-Juventus

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

