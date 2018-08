Serie A, Caso Chievo: il Crotone chiede il rinvio delle prime due gare

Il club pitagorico, attraverso i suoi avvocati, ha chiesto il rinvio delle prime due giornate del campionato di Serie A.

VERONA – La prima partita della Serie A 2018/2019 metterà di fronte Chievo e Juventus, o forse no. Già perché nella giornata odierna la compagine veneta è stata nuovamente deferita a causa delle plusvalenze fittizie. Torna a sperare il Crotone che rincara la dose chiedendo alla FIGC, attraverso i suoi avvocati Manica e Pittelli, il rinvio delle prime due giornate del campionato di Serie A.

Questo il testo completo del comunicato della compagine calabrese: “Il Crotone chiede di rinviare le prime due gare del Chievo per consentire alla Giustizia sportiva di pronunciarsi sul caso della. La richiesta nasce da motivi di opportunità in relazione al fatto che i due gradi di giudizio della giustizia sportiva porterebbero ad una pronuncia dei giudici in tempi incompatibili con l’inizio del campionato di serie A. Il tutto al fine di un effettivo ripristino della legalità violata in danno del Crotone e per scongiurare l’irrimediabile danno cagionato alla società dalla conduzione del procedimento sportivo”.

Il Crotone, comunque, non si ferma alla giustizia sportiva, ma ha chiesto anche la deroga alla clausola compromissoria per poter adire la giustizia ordinaria al fine di ottenere il dei danni patiti.