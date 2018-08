La FIGC scrive alla Lega B: “Campionato a 22 squadre”

Comunicato ufficiale dell FIGC nei confronti della Lega Serie B circa il numero della squadre partecipanti al prossimo campionato.

ROMA – Regna il caos più totale in Serie B. Verrebbe da dire, citando i Promessi Sposi: “Questo campionato non s’ha da fare”. Nel pomeriggio infatti, attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie B ha rinviato la presentazione del calendario del prossimo campionato cadetto. La cerimonia, in programma il 6 agosto a Cosenza, non avrà luogo ma c’è di più visto che la Lega B ha espresso, nuovamente, la volontà di disputare un campionato a 20 squadre. Poco fa è arrivata la risposta della FIGC con un comunicato ufficiale che riportiamo integralmente.

Il comunicato ufficiale della FIGC

LA FIGC SCRIVE ALLA LEGA B: L’ORGANICO E’ A 22 SQUADRE

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, in relazione al Comunicato Stampa diramato oggi dalla Lega B, rende noto che ha più volte rappresentato alla medesima Lega come le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva. La modifica del format può entrare in vigore, infatti, dalla seconda stagione sportiva successiva alla sua adozione. In data odierna, la FIGC ha ribadito tale comunicazione alla Lega B, invitandola nuovamente a trasmettere le certificazioni di sua competenza, necessarie ad esaminare le domande per l’integrazione dell’organico a 22 squadre.