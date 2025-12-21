Catania-Atalanta U23 2-0: gli etnei consolidano la vetta trascinati da Jimenez

Diretta di Catania-Atalanta U23 di Domenica 21 dicembre 2025: una rete per tempo stende la Dea, etnei solidi e cinici

CATANIA – Il Catania chiude il 2025 con una vittoria pesante e meritata: 2-0 all’Atalanta U23 al “Massimino”, grazie alla doppietta di Kaleb Jimenez, sempre più uomo copertina della squadra di Toscano. Una prestazione solida, intensa e matura, che conferma la forza casalinga degli etnei e li mantiene nelle zone altissime della classifica.

Cronaca della partita

L’avvio è combattuto: Forte impegna subito Vismara, mentre l’Atalanta U23 risponde con un tiro da fuori di Vavassori respinto da Dini. Al 30’ l’episodio che cambia la partita: Guerini atterra Lunetta in area, l’arbitro indica il dischetto. Dal punto di rigore Jimenez è glaciale e firma l’1-0. Gli ospiti reagiscono con Panada, che sfiora il pari dalla distanza, ma Di Tacchio devia in angolo. Prima dell’intervallo Vismara compie un miracolo su Lunetta, evitando il raddoppio.

Nella ripresa il Catania gestisce con ordine e colpisce nei momenti chiave. Al 21’ Casasola centra il palo dopo una grande azione personale. Il raddoppio arriva al 26’ st: Jimenez approfitta di un errore in uscita dell’Atalanta U23 e insacca il 2-0, facendo esplodere il Massimino. Gli ospiti provano a riaprire la gara con Fiogbe e Cassa, ma la difesa etnea è impeccabile. Nel finale Toscano concede la standing ovation a Jimenez e blinda il risultato con i cambi.

Tabellino

CATANIA: Dini A., Pieraccini S., Allegretto A. (dal 40′ st Raimo A.), Celli A., Casasola T., Di Tacchio F., Quaini A. (dal 33′ st Corbari A.), Donnarumma D., Jimenez K.2, Lunetta G. (dal 19′ st Rolfini A.), Forte F. (dal 19′ st Caturano S.). A disposizione: Bethers K., Caturano S., Coco L., Corbari A., D’Ausilio M., Doni S., Forti C., Martic M., Quiroz G., Raimo A., Rolfini A., Stoppa M.

ATALANTA U23: Vismara P., Guerini A. (dal 29′ st Obric R.), Berto G., Comi P., Steffanoni F., Panada S., Levak S., Ghislandi D. (dal 11′ st Simonetto F.), Vavassori D. (dal 39′ st Riccio L.), Cortinovis A. (dal 11′ st Cassa F.), Cisse M. (dal 30′ st Fiogbe C.). A disposizione: Bergonzi F., Bonanomi A., Cassa F., Fiogbe C., Idele J., Manzoni A., Obric R., Plaia M., Riccio L., Sassi J., Simonetto F., Torriani A.

Reti: al 32′ pt Jimenez K. (Catania) , al 26′ st Jimenez K. (Catania) .

Ammonizioni: al 30′ pt Lunetta G. (Catania), al 29′ st Quaini A. (Catania), al 45’+3 st Pieraccini S. (Catania) al 39′ st Comi P. (Atalanta U23).

Le formazioni ufficiali di Catania-Atalanta U23

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Forti, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio, Rolfini, Caturano. Allenatore: Domenico Toscano

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Cissé. A disposizione: Sassi, Torriani, Plaia, Orbic, Bergonzi, Manzoni, Riccio, Simonetto, Cassa, Bonamoni, Idele, Fiogbe. Allenatore: Salvatore Bocchetti

Le parole di Domenico Toscano

“Inconteremo una squadra giovane e di qualità soprattutto a centrocampo e in attacco. Una squadra che gioca e che crea, sarà una gara molto impegnativa. Credo che il 2025 sia stato un anno importante, tutti noi siamo cresciuti anche dal punto di vista delle prestazioni, dei risultati e del lavoro di squadra. Ci sono tutte le componenti per essere una partita tosta, noi vogliamo chiudere in testa il girone d’andata davanti alla nostra gente. La squadra si è allenata come ogni settimana, con il rammarico di non avere vinto a Potenza e pronta ad offrire una prestazione importante come spesso i ragazzi hanno fatto in questo campionato. I ragazzi vivono il momento serenamente. Si sentono tutti coinvolti e dentro al progetto”.

Presentazione del match

Domenica 21 dicembre 2025 allo stadio Angelo Massimino andrà in scena Catania-Atalanta U23, gara valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Domenico Toscano reduce dal pari di Potenza (1-1) agguantato dopo una serie di tre vittorie consecutive senza incassare alcun gol. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Salvatore Bocchetti che vengono dal terzo ko nelle ultime cinque partite di campionato rimediato contro il Sorrento e appena due punti conquistati dal due novembre ad oggi (1-2).

Gli etnei, che davanti al proprio pubblico non hanno ancora incassato neppure un gol e vengono da sei vittorie consecutive per un totale di 25 punti conquistati su 27 disponibili, non vogliono fermarsi e cercano il nono successo casalingo di fila per consolidare la vetta della classifica e provare a staccare le dirette concorrenti. I nerazzurri, invece, che hanno raccolto 17 punti nelle ultime dieci giornate di campionato con un solo successo nell’ultimo mese e mezzo, vogliono tornare a muovere la classifica per agguantare un posto in quella zona play-off distante due lunghezze.

Sarà il terzo confronto in assoluto tra le due compagini dopo il doppio confronto play-off dell’estate 2024: 0-1 per il Catania a Caravaggio e 0-1 in Sicilia per l’Atalanta U23). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata coadiuvato dagli assistenti Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Davide Gigliotti di Lamezia Terme. Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina. Operatore al Football Video Support: Giuseppe Minutoli di Messina.

QUI CATANIA – A difesa di Dini ci saranno Allegretto, Di Gennaro e Celli. Sulle corsie esterne agiranno Casasola e Lunetta con Corbari e Quaini in mezzo al campo. Davanti spazio a Jimenez e Rolfini a supporto di Caturano.

QUI ATALANTA U23 – In porta Vismara con Comi, Guerini e Berto a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Ghislandi e Idele con Levak e Panada in mezzo al campo. Davanti spazio a Vavassori e Cortinovis alle spalle di Misitano.

Le probabili formazioni di Catania-Atalanta U23

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Lunetta; Jimenez, Rolfini; Caturano. Allenatore: Domenico Toscano

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Comi, Guerini, Berto; Ghislandi, Levak, Panada, Idele; Cortinovis, Vavassori; Misitano. Allenatore: Salvatore Bocchetti

Dove vedere la partita in TV e streaming

Catania-Atalanta U23, gara valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky al canale 251. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.