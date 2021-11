Catania – Vibonese 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catania – Vibonese del 10 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12° del campionato di Serie C 2021/2022

CATANIA – Mercoledì 10 novembre, alle ore 20.30, allo Stadio “Angelo Massimino”, andrà in scena Catania – Vibonese, recupero della dodicesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022.: la gara era stata rinviata a seguito del nubifragio che si era abbattuto sulla città etnea. Di seguito la cronaca con il commento in diretta della partita. Baldini si affida al tridente Russini, Sipos, Russotto nel collaudato 4-3-3, D’Agostino risponde con un 3-5-2 e tandem offensivo formato da Sorrentino e Golfo.

La cronaca con commento in diretta e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: CATANIA - VIBONESE 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 28' azione di Provenzano che prova un filtrante per Sipos ma si chiude bene la linea difensiva 26' si riprende a giocare con il giocatore che ha ripreso regolamente la corsa, fischiato fallo in attacco a Greco 25' primo giallo della partita per Tumbarello, intervento falloso su Claiton che resta a terra dolorante e staff medico in campo 21' punizione dalla trequarti di Cattaneo ma troppo sul portiere che senza problemi blocca la sfera in uscita 18' su corner dalla sinistra buon tempo di uscita con un pugno per Sala e ospiti che continuano a spingere: Golfo mette un cross basso sul secondo palo per l'inserimento di Sorrentino che ci arriva con un attimo di ritardo! 17' Vergara manda in porta Sorrentino che solo a tu per tu con Sala gli calcia addosso con il mancino rasoterra! 16' gli ospiti provano a guadagnare metri in attacco ma resta compatto il Catania in fase di non possesso palla 14' cross forte di Senesi sul primo palo preda di Sala che fa ripartire rapidamente i suoi. Azione che si sviluppa sulla destra con Calapai che conquista un angolo, sul cross difesa che per due volte riesce ad allontanare 13' richiamo verbale per Risaliti che era intervenuto in ritardo a centrocampo 12' rimpallato da Calapai un cross di Mauceri quasi dal fondo 10' prova a farsi vedere in avanti la Vibonese ma fuori misura un lancio in profondità 5' RUSSINI!!! VANTAGGIO DEL CATANIA!!! Cross basso di Russotto verso il secondo palo per l'inserimento del compagno che liberatosi del marcatore tocca da due passi nella porta sguarnita! 4' punizione sulla trequarti d'attacco per gli etnei: batte corto Russotto con difesa che intercetta al limite dell'area 3' fase di impostazione palla per la squadra ospite, con Catania che ha alzato la pressione 1' subito un lancio lungo della Vibonese che si perde sul fondo, rinvio dal fondo per Sala Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Vibonese in maglia a sfondo bianco, Catania nella classica rossoazzurra Il tempo è scaduto! Squadre in campo, pronte a sfidarsi. Fra qualche istante al via il match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Catania - Vibonese. Il match di recupero della Lega Pro al via dalla 20.30 mentre dalle 19.30 scopriremo gli undici che scenderanno in campo. TABELLINO CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Greco; Rosaia, Cataldi, Provenzano; Russini, Sipos, Russotto. A disposizione: Borriello, Ercolani, Pino, Ropolo, Albertini, Maldonado, Izco, Russo, Bianco, Biondi, Ceccarelli. Allenatore: Francesco Baldini VIBONESE (3-5-3): Marson; Risaliti, Vergara, Mahrous; Senesi, Cattaneo, Basso, Tumbarello, Mauceri; Sorrentino, Golfo. A disposizione: Mengoni, Ciotti, Polidori, Cigagna, Alvaro, Fomov, Bellini, Gelonese, La Ragione, Ngom, Spina, Persano. Allenatore: Gaetano D'Agostino Reti: al 5' pt Russini Ammonizioni: Tumbarello Recupero:

Formazioni ufficiali

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Greco; Rosaia, Cataldi, Provenzano; Russini, Sipos, Russotto. A disposizione: Borriello, Ercolani, Pino, Ropolo, Albertini, Maldonado, Izco, Russo, Bianco, Biondi, Ceccarelli. Allenatore: Francesco Baldini

VIBONESE (3-5-3): Marson; Risaliti, Vergara, Mahrous; Senesi, Cattaneo, Basso, Tumbarello, Mauceri; Sorrentino, Golfo. A disposizione: Mengoni, Ciotti, Polidori, Cigagna, Alvaro, Fomov, Bellini, Gelonese, La Ragione, Ngom, Spina, Persano. Allenatore: Gaetano D’Agostino

I giocatori del Catania convocati

Portieri: 32 Francesco Borriello, 1 Andrea Sala

Difensori: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 6 Luca Ercolani,

18 Juan Cruz Monteagudo, 2 Salvatore Simone Pino, 21 Paolo Ropolo

Centrocampisti: 10 Kevin Biondi, 23 Riccardo Cataldi, 15 Jean Freddi Pascal Greco, 13 Mariano Julio Izco, 4 Luis Alberto Maldonado Morocho, 5 Alessandro Provenzano, 8 Giacomo Rosaia

Attaccanti: 33 Gabriel Bianco, 11 Tommaso Ceccarelli, 20 Simone Russini, 31 Flavio Russo, 7 Andrea Russotto, 25 Leon Sipos

I giocatori della Vibonese convocati

Portieri: Riccardo Mengoni, Leonardo Marson.

Difensori: Amir Mahrous, Nicola Alvaro, Mattia Polidori, Giacomo Risaliti, Pietro Ciotti, Giovanni Mauceri, Jherson Vergara, Emanuele Cigagna, Gheorghe Fomov.

Centrocampisti: Luca Gelonese, Gianmarco Basso, Tumbarello, Filippo Bellini, Yuri Senesi, Luca Cattaneo.

Attaccanti: Francesco Golfo, Domenico La Ragione, Marco Spina, Mamadou Ngom, Mattia Persano, Lorenzo Sorrentino.

Il tecnico Baldini alla vigilia in conferenza stampa

Di seguito le impressioni del tecnico della squadra etnea, Baldini nella conferenza stampa alla vigilia del match come riferisce il sito ufficiale della società etnea: “Dalla rifinitura sono emerse buone indicazioni, i ragazzi stanno bene. Abbiamo perso Stancampiano e Zanchi, squalificati, e Moro per via della convocazione in Nazionale; si aggiungono ai lungodegenti Frisenna, Piccolo e Pinto, ancora alle prese con le cure, però sono convinto che i calciatori a disposizione sono pronti ad affrontare questa partita. Nelle ultime sei partite la Vibonese ha perso solamente con il Palermo e conosciamo la forza della formazione rosanero, un’ottima squadra che sta facendo bene. I calabresi vengono da un percorso positivo, hanno cambiato qualcosa rispetto all’inizio: prima giocavano con una difesa a quattro, adesso con una retroguardia a tre o a cinque, a seconda delle circostanze. Si sono compattati, è difficile fargli gol, sono pronti a ripartire e dispongono di interpreti veloci davanti: bisognerà stare molto attenti, è una squadra che nell’ultimo periodo sta bene. La classifica? Non la guardiamo, è vero, ma è sempre importante: entrare in zona playoff è una cosa che gratifica ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo sommare il maggior numero di punti possibile, dobbiamo vincere e mettere fieno in cascina, anche domani. Ho letto le dichiarazioni dell’avversario, che viene per fare la partita e cercare il risultato pieno: noi proveremo a fare la nostra gara e portare a casa il bottino pieno, è fondamentale.

Possibile rivedere Rosaia-Provenzano-Greco in campo insieme? Assolutamente sì, anche se non ho sostituito Maldonado perché stesse facendo male ma perché il campo era veramente pesante e avevo bisogno di fisicità; abbiamo Cataldi, abbiamo Izco che sta veramente bene e ho bisogno di ruotare i giocatori a disposizione in queste tre partite settimanali, non possiamo permetterci di perdere nessuno, vedremo quale sarà la soluzione migliore, in base agli avversari. All’assenza di Zanchi rimedieremo con Albertini che può giocare a sinistra o con il rientrante Ropolo, anche se non è ancora al 100% dopo l’infortunio l’ho schierato negli ultimi dieci minuti a Foggia, ho diverse soluzioni. In avanti, considerando l’attuale momento di forma di Moro non è semplice sostituirlo ma Sipos si è sempre allenato bene e domani giocherà sicuramente. Il legame con la nostra gente è quello che ci ha portato avanti in questo periodo difficile, abbiamo voglia di continuare insieme ai nostri tifosi in questo percorso, mi auguro che possa esserci tanta gente allo stadio e che possa essere una festa, perché ce lo meritiamo tutti. Sicuramente i nostri ragazzi ce la metteranno tutta. Ceccarelli? Ha margini di crescita, stava molto bene prima dell’infortunio e dopo il rientro non è stato lo stesso che abbiamo visto all’inizio, sicuramente è un’arma importante come tutti i nostri esterni, considero tra questi anche Kevin, con Russotto e Russini, quindi valuteremo partita dopo partita. Dobbiamo lottare, è una partita fondamentale e i ragazzi devono metterci ancora di più, rispetto a quello che hanno già dato”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Marco Lencioni di Lucca. Quarto uomo Niccolò Turrini di Firenze.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 4-4 contro il Campobasso e in classifica sono al dodicesimo posto, a pari merito con la squadra molisana e con il Picerno, con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitta; 22 gol fatti e 21 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Monopoli e sono ultimi, a pari merito con la Fidelis Andria, a quota 9 punti, con un percorso di 1 partita vinta, 6 pareggiate e 5 perse, con 8 reti realizzate e 15 incassate.

QUI CATANIA – Nel Catania mancheranno Moro, convocato nella Nazionale Under 20, e Zanchi, squalificato per due torni dopo il rosso diretto rimediato contro il Campobasso. Probabile modulo 4-3-3 con Sala in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Calapai, Claiton, Monteagudo e Ropolo. A centrocampo Rosaia, Cataldi e Greco a supporto dei tre attaccanti: Ceccarelli, Clemenza e Russini.

QUI VIBONESE – La squadra allenata da D’Agostino potrebbe adottare il modulo 3-4-3, schierando in difesa Risaliti, Vergara e Mahrous, alle spalle dei centrocampisti Fomov, Basso, Gelonese e Mauceri. Tridente d’attacco formato da Spina, Sorrentino e Golfo.

Le probabili formazioni di Catania – Vibonese

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Rosaia, Cataldi, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. Allenatore: Francesco Baldini

VIBONESE (3-4-3): Mengoni; Risaliti, Vergara, Mahrous; Fomov, Basso, Gelonese, Mauceri; Spina, Sorrentino, Golfo. Allenatore: Gaetano D’Agostino

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Catania – Vibonese, valido per la tredicesima giornata del Girone B di 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.