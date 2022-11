Catanzaro – Gelbison: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catanzaro – Gelbison di Domenica 20 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la quattordicesima giornata di Lega Pro

CATANZARO – Domenica 20 novembre alle ore 14.30, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospita la Gelbison di Fabio De Sanzo nel match valido per la quattordicesima giornata del girone C di Lega Pro 2022/23.

Le Aquile del Sud arrivano a sfida da prima della classe in campionato, imbattute con undici vittorie e due pareggi, con una solidità e una convinzione che nessuno si sarebbe mai aspettato all’inizio della stagione, confermata anche nel match insidioso contro l’Avellino negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, vinto dai calabresi soltanto ai rigori, che ha così dimostrato di avere ormai anche acquisito una tale maturità da saper affrontare anche quelle partite che sembrano molto chiuse e difficili da conquistare. Per continuare la serie positiva senza sconfitte e per mantenere la testa della classifica, mister Vivarini si affiderà alla clamorosa continuità e forza dimostrata dai suoi due attaccanti di punta: Tommaso Biasci, che con sette reti comanda la classifica cannonieri del girone C, proprio con le stesse reti del suo compagno di attacco Pietro Iemmello, vecchia conoscenza della serie A che si sta dimostrando ancora decisivo.

I Rossoblù arrivano al big match contro la capolista incontrastata del girone C di Lega Pro con la speranza che la vittoria arrivata la scorsa giornata in casa contro il Turris abbia effettivamente scacciato i fantasmi del bruttissimo periodo precedente ad essa, dove la squadra in trasferta aveva collezionato due sconfitte e due pareggi in quattro partite, perdendo molti punti rispetto alle squadre di testa. Obbiettivo play off però sempre in mano ai lucani, visto il sesto posto in classifica a solo un punto dalla quarta, anche se le inseguitrici sono tutte pronte a sorpassarli in quanto ci sono solo tre lunghezze di distanza dal dodicesimo posto, occupato dal Taranto. Per proseguire il fin qui ottimo cammino in campionato, mister De Sanzo si affiderà ai suoi giocatori di maggior qualità in attacco: Carmine De Sena, attaccante classe ’91 fresco di gol vittoria contro il Turris, e Giuseppe Fornito, centrocampista col vizio del gol, a quota due reti stagionali, proprio come De Sena.

RISULTATO IN DIRETTA: CATANZARO - GELBISON Domenica 20 novembre 2022

I convocati del Catanzaro

Portieri: Fulignati, Rizzuto, Sala;

Difensori: Brighenti, Martinelli, Fazio, Scognamillo, Mulè;

Centrocampisti: Tentardini, Verna, Ghion, Welbeck, Pontisso, Vandeputte, Situm, Sounas, Katseris, Cinelli;

Attaccanti: Iemmello, Biasci, Curcio, Bombagi, Maltese.

I convocati della Gelbison

Portieri: Cannizaro, D’Agostino, Vitale

Difensori: Bonalumi, Cargnelutti, Gilli, Loreto, Marong, Mesisca, Paoloni

Centrocampisti: Citarella, Foresta, Fornito, Nunziante, Papa, Savini, Uliano

Attaccanti: Correnti, De Sena, Kyeremateng, Graziani, Sorrentino

Dichiarazioni degli allenatori alla vigilia

Vivarini: “Domani bisogna essere bravi e veloci, sarà una partita che ci metterà a dura prova. Il Gelbison è una squadra neopromossa con giocatori mentalizzati e lavorano coordinati tra i di loro – spiega il tecnico di Ari – attaccano e difendono con tutta la squadra. Questo ha fatto sì che hanno subito pochissimi gol e hanno un’ottima difesa. Si sanno difendere ma creare anche problemi: è una gara da prendere con grande attenzione. Si cerca di curare i minimi particolari, abbiamo anche guardato le previsioni meteo. Dobbiamo avere tante soluzioni. Ci siamo preparati per affrontare una gara in modo diverso. Ci vuole grande motivazione e spirito come sempre. Ci dobbiamo misurare con squadre che vogliono fare la gara della vita. Mercoledì scorso Welbeck, Cinelli e Pontisso hanno spinto tanto, così come Mulè, abbiamo fatto ruotare un po’ tutti. Abbiamo cercato di curare i carichi di lavoro per arrivare bene la domenica. In linea di massima possiamo avere qualche dispendio di energie in più ma hanno recuperato le forze. Cianci è un’altra soluzione importante, ma domani non sarà disponibile”.

De Sanzo: “Andiamo ad affrontare la squadra più forte di questo torneo, i numeri parlano chiaro: hanno una media di quasi tre gol a partita. Sarà una gara difficile sotto tutti i punti di vista. Non dobbiamo perdere la nostra identità, bisogna avere coraggio ma non paura: massimo rispetto senza perdere mai l’identità. Dobbiamo valutare un po’ di giocatori acciaccati, fino all’ ultimo momento non sappiamo chi effettivamente sarà disponibile e chi no. Non ci sarà Sanè, influenzato, Papa è stato recuperato, mentre ancora fuori il lungodegente Faella. Quello di domani è un palcoscenico importante anche per tanti ragazzi che non hanno mai visto uno stadio da 10-12.000 spettatori”.

Presentazione del match

QUI CATANZARO – Mister Vivarini si affiderà al suo 3-5-2. In porta ci sarà Fulignati, difesa a tre composta da Megna, Brighenti e Mule, a centrocampo Katseris e Vandeputte faranno gli esterni a tutta fascia, mentre a gestire il gioco ci saranno Pontisso, Welbeck e Cinelli. In attacco agirà la coppia perfetta Iemmello – Biasci.

QUI GELBISON – Mister De Sanzo invece confermerà il suo 3-5-2. In porta troveremo l’insostituibile D’Agostino, davanti a lui la difesa a tre sarà formata da Gilli, Cargnelutti e Loreto, mentre il trio di centrocampo sarà composto da Citarella, Uliano e Fornito, affiancati sulle fasce da Nunziante e Graziani. In attacco ci sarà la coppia Kyeremateng – De Sena.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Gelbison

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Tentardini, Verna, Sounas, Ghion, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Citarella, Uliano, Fornito, Graziani; Kyeremateng, De Sena. Allenatore: De Sanzo.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Catanzaro – Gelbison valido per la quattordicesima giornata del girone C di Lega Pro 2022/23 in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma a cui si può accedere, attraverso abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc.