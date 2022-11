Giugliano – Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Giugliano – Monopoli di domenica 20 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

AVELLINO – Domenica 20 novembre 2022 allo stadio Partenio Lombardi andrà in scena Giugliano – Monopoli, gara valida per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte, la squadra di Raffaele Di Napoli reduce dalla vittoria nel derby con l’Avellino e dalla sconfitta con la Juve Stabia. Dall’altro lato invece, la formazione di Giuseppe Pancaro che viene dalla sconfitta interna incassata dal Foggia (0-2) dopo tre risultati utili. Campionato strepitoso per i gialloblù che da neopromossa si ritrovano al quarto posto assieme alla Juve Stabia con 20 punti, dietro alle spalle solamente delle corazzate Catanzaro, Pescara e Crotone. I biancoverdi invece sono in piena zona play-off e al settimo posto in classifica con 18 punti frutto di cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Un solo ko in Campania per il Giugliano mentre per il Monopoli in trasferta una sola vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Obiettivo provare a sbloccarsi lontano dal ‘Veneziani’ per i biancoverdi mentre la squadra di Di Napoli vuole continuare a stupire e a restare tra le prime. A dirigere la gara sarà l’arbitro Adolfo Baratta della sezione di Rossano coadiuvato da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Davide Merciari di Rimini.

Tabellino in tempo reale

I convocati del Calcio Giuliano

Viscovo, Berman, Ceperano, Felippe Nascimento, De Rosa, Piovaccari, Rizzo, Oyewale, Zullo, Gladestony, Poziello R., Belardo, Felici, Biasol, Scanagatta, Rondinella, Aruta, De Francesco, Gomez, Ghisolfi, Di Dio, Nocciolini, Rob Coprean, Kyeremateng

I convocati del Monopoli

Portieri: Nocchi, Vettorel, Bevilacqua

Difensori: Bizzotto, Di Benedetto, Fornasier, Radicchio, Drudi

Centrocampisti: Pinto, Falbo, De Risio, Bussaglia, Vassallo, Hamlili, Piarulli, Cristallo, Viteritti

Attaccanti: Starita, Simeri, Rolando, Montini, Corti, Fella, Manzari

Presentazione del match

QUI GIUGLIANO – Tra i pali Sassi mentre davanti a lui spazio a Scanagatta, Berman e Zullo. Sulle fasce Ghisolfi e D’Alessio, in mezzo al campo invece Gladestony, Felippe e De Rosa. In avanti il tandem offensivo composto da Piovaccari e Nocciolini.

QUI MONOPOLI – A difesa di Vettorel spazio a Fornasier, Bizzotto e Drudi. Sulle fasce Falbo e Viteritti mentre in mezzo al campo Bussaglia, De Risio e Hamlili. In avanti Montini-Starita.

Le probabili formazioni di Giugliano-Monopoli

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Scanagatta, Berman, Zullo; Ghisolfi, Gladestony, Felippe, De Rosa, D’Alessio; Nocciolini, Piovaccari. Allenatore. Di Napoli

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Fornasier, Bizzotto, Drudi; Falbo, Bussaglia, De Risio, Hamlili, Viteritti; Montini, Starita. Allenatore. Pancaro

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari.