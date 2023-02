Catanzaro – Turris: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catanzaro-Turris di mercoledì 1 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 25° giornata del campionato di Lega Pro girone C

CATANZARE – Turno infrasettimanale in Lega Pro, valevole per la venticinquesima giornata, con la capolista Catanzaro chiamata alla sfida casalinga contro la Turris dell’ex Fontana. I giallorossi, reduci dal pareggio di Messina che ha lasciato più di un rammarico, vogliono conquistare l’ennesima vittoria per blindare il loro primato. Al Ceravolo, verrà una Turris alla ricerca di punti salvezza per provare a tirarsi fuori dalla zona play out. Calabresi favoriti, ma la gara di domani può rappresentare un importante crocevia per la formazione di Vivarini, sempre più padrona del proprio destino. A fischiare il calcio d’inizio alle 18, Adalberto Fiero della sezione AIA di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Emilio Micalizzi di Palermo e Simone Piazzini di Prato. Quarto ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

I convocati del Catanzaro

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 90. Grimaldi

Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 23. Brighenti, 44. Gatti

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris, 88. Cinelli, 92. Situm

Attaccanti: 17. Brignola, 21. Curcio, 28. Biasci, 99. Cianci

I convocati della Turris

Portieri: Perina, Fasolino, Donini

Difensori: Vitiello, Di Nunzio, Frascatore, Miceli, Boccia

Centrocampisti: Maldonado, Franco, Acquadro, Zampa, Haoudi, Ercolano, Ruffo Luci

Attaccanti: Guida, Leonetti, Longo, Giannone, Maniero

Presentazione del match

QUI CATANZARO – Vivarini dovrà rinunciare agli squalificati Scognamillo e Iemmello, i quali dovrebbero essere rimpiazzati rispettivamente da Fazio in difesa e Cianci al centro dell’attacco,. Nel 3-5-2 di Vivarini, dovrebbe tornare titolare Sounas a centrocampo

QUI TURRIS – La compagine campana dell’ex Fontana, dovrebbe schierare un 4-3-3, composto da Perina tra i pali, difesa a quattro con Frascatore e Manzi, centrali, subordinati sulle corsie esterne da Di Nunzio e Contessa . A centrocampo , Ercolano sarà affiancato da Giannone e Acquadro;. . In attacco tridente con Haoudi, Maniero e Leonetti

Le probabili formazioni di Catanzaro– Turris

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Fazio; Curcio, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Cianci. Allenatore: Vivarini

TURRIS (4-3-3): Perina; Di Nunzio, Frascatore, Manzi, Contessa; Giannone, Ercolano, Acquadro; Haoudi, Maniero, Leonetti. Allenatore: Fontana

Dove vedere la partita

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Disponibile anche sullo streaming di DAZN mentre per gli utenti Sky troviamo la partita all’interno della trasmissione Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e streaming su NOW con telecronaca di Giovanni Cristiano.