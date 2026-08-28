Cavese-Audace Cerignola: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cavese-Audace Cerignola di Venerdì 28 Agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, girone C

CAVA DE’ TIRRENI – Venerdì 28 agosto, alle ore 21:00, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, andrà in scena Cavese-Audace Cerignola, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C 2026/2027, girone C. L’Audace Cerignola a caccia di conferme in casa della Cavese, nella prima trasferta stagionale.

Alla vigilia del match, mister Masitto chiede ai suoi una risposta immediata dopo il 3-0 rimediato contro il Bari. Il tecnico vuole ripartire dagli aspetti positivi mostrati in Puglia, ma soprattutto desidera vedere una squadra capace di reagire. Il tema centrale rimane la mentalità. Mister Masitto non vuole giocatori che si concentrino esclusivamente sulla propria prestazione, ma un gruppo capace di mettersi a disposizione della squadra in ogni momento: “La Cavese viene prima di tutto, il campo, il gruppo viene prima di tutto”. E aggiunge: “Bisogna giocare da squadra, bisogna giocare da collettivo“.

Alla vigilia del matche contro la Cavese è intervenuto ai microfoni della sala stampa l’allenatore dell’Audace Cerignola Catalano che ha presentanto così la sfida. “Abbiamo fatto una settimana di lavoro importante, andiamo ad affrontare una squadra importante che giocherà la prima partita stagionale davanti al proprio pubblico e ci metterà sicuramente in difficoltà, ci sarà da lottare su ogni pallone, sono comunque soddisfatto del lavoro visto fin qui“. Infine sul mercato: “Gambale e i rumors di mercato? Chiaro che se un calciatore fa bene, attira le attenzioni degli altri club ma io sono contentissimo di averlo con noi, vederlo allenarsi e non mi interessa altro. Sellaf? Sono contento di averlo ritrovato, lo conosco bene e sono sicuro che ci darà una mano, non bisogna però caricarlo di eccessive attenzioni perché è comunque un classe 2005 e deve lavorare molto“.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAVESE-AUDACE CERIGNOLA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Dini (Città di Castello), coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Starnini (Viterbo) e Giampaolo Jorgji (Albano Laziale). IV Ufficiale: Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia. Quarto uomo Carlo Esposito (Napoli), mentre al Football Video Support ci sarà Luigi Ferraro (Frattamaggiore).

La presentazione del match

COME ARRIVA LA CAVESE – La Cavese di Masitto si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Boffelli; linea difensiva composta da Mannucci, Peretti e Nunziata; a centrocampo agiscono Sava, Diarrassouba, Visconti, Awua e Macchi; in attacco la coppia Orlando–Alberti guida la fase offensiva.

COME ARRIVA L’AUDACE CERIGNOLA – L’Audace Cerignola di Catalano risponde con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Viola; linea difensiva composta da Moreso, Cocorocchio e Sena; a centrocampo agiscono Boccadamo, Vitale, Cretella e Nanula; sulla trequarti operano Perlingieri e Vinciguerra a supporto dell’unica punta Gambale.

Le probabili formazioni

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Sava, Diarrassouba, Visconti, Awua, Macchi; Orlando, Alberti. Allenatore: Masitto.

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Moreso, Cocorocchio, Sena; Boccadamo, Vitale, Cretella, Nanula; Perlingieri, Vinciguerra; Gambale. Allenatore: Catalano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Cavese-Audace Cerignola, valida per la seconda giornata del campionato Serie C del girone C, sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport canale 252.