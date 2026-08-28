Scafatese-Picerno 0-2: decidono Abreu e Pugliese

Diretta Scafatese-Picerno di Venerdì 28 Agosto 2026: reti di Abreu e Pugliese. Buona cornice di pubblico ad Agropoli, ma i canarini faticano a incidere e restano a quota 1 punto

AGROPOLI – La Scafatese non riesce a dare continuità al brillante pareggio ottenuto all’esordio contro il Giugliano e incassa la prima sconfitta stagionale nel match disputato allo stadio Guariglia di Agropoli, casa provvisoria dei canarini in attesa del completamento dei lavori al “Vitiello”. Davanti a una cornice di pubblico splendida, con tanti tifosi scafatesi e numerosi cittadini di Agropoli sugli spalti, la squadra di Ferraro cede per 0-2 al Picerno, formazione apparsa più solida, organizzata e cinica nei momenti chiave della gara.

Cronaca della partita

La Scafatese parte bene e all’8’ Brunet prova a sorprendere Marcone con un tiro dalla distanza, respinto dal portiere. Con il passare dei minuti il Picerno cresce e al 25’ trova il vantaggio: pallone in area per Abreu, che calcia al volo con potenza e batte Forte per lo 0-1. Gli ospiti insistono e al 28’ sfiorano il raddoppio con una conclusione deviata in angolo.

I canarini provano a reagire: al 35’ Convitto tenta un tiro‑cross, facile preda di Marcone, mentre al 40’ una palla attraversa l’area picernese senza trovare deviazioni. Prima dell’intervallo Forte salva su Bianchi, mantenendo il passivo minimo.

Nella ripresa il Picerno riparte forte: al 3’ Pugliese sfiora il palo con un tiro a giro. La Scafatese risponde al 5’ con Emmausso, che calcia alto. Gli ospiti continuano a rendersi pericolosi con Bassoli e con una doppia occasione al 30’, quando Pugliese e Abreu impegnano Forte.

Il gol del definitivo 0-2 arriva al 35’: Pugliese scatta sul filo del fuorigioco e conclude, il pallone colpisce entrambi i pali prima di entrare. Nel finale la Scafatese prova a spingere, ma senza trovare la giocata decisiva.

Tabellino

SCAFATESE: Forte F., Novella M., Manzi C. (dal 24′ pt Scognamiglio M.), Suhs J., Ortisi P. (dal 32′ st Molinaro S.), Esposito A. (dal 1′ st Toscano M.), Brunet J. (dal 1′ st Volpicelli E.), Proia F., Palmieri C., Convitto R. (dal 1′ st Emmausso M.), Longo S.. A disposizione: Altobello E., Baldan M., Becchi G., De Chiara E., De Michele P., Emmausso M., Esposito C., Guerra V., Molinaro S., Terribili C., Toscano M., Tripi F., Volpicelli E.

PICERNO: Marcone R., Gemignani A., Bassoli A., Bellodi G., Del Fabro D., Virgilio P., Franco D. (dal 19′ st Scravaglieri M.), Bianchi S. (dal 19′ st Rillo F.), Esposito E. (dal 13′ st Nocerino L.), Abreu L. (dal 45′ st Coppola G.), Pugliese S.. A disposizione: Coppola G., Cortese S., Kanoute M., Maiorino P., Maselli S., Nocerino L., Oliviero A., Pecci F., Perri M., Pistolesi F., Rillo F., Scravaglieri M., Tolovan R., Torma

Reti: al 26′ pt Abreu L. (Picerno) , al 35′ st Pugliese S. (Picerno) .

Ammonizioni: al 24′ st Proia F. (Scafatese), al 42′ st Molinaro S. (Scafatese) al 26′ st Scravaglieri M. (Picerno), al 45’+5 st Coppola G. (Picerno).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Gandino di Alessandria, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto uomoDomenico Mirabella di Napoli, mentre al Football Video Support ci sarà Luca Chianese di Napoli.

La presentazione del match

Venerdì 28 agosto, alle ore 21:00, allo stadio “Guariglia” di Agropoli, andrà in scena Scafatese-Picerno, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C 2026/2027, girone C. Debutto interno per la Scafatese. Alle ore 21:00 al Guariglia di Agropoli in attesa del via libera per poter ritornare nella sua vera casa la squadra di Ferraro chiede strada all’Az Picerno per centrare il primo successo in serie C.

In conferenza stampa, le parole alla vigilia di mister Ferraro: “Venerdì abbiamo apprezzato una grande prova della Scafatese. Eravamo sotto di due gol e, a dieci minuti dalla fine, siamo riusciti a trovare il pareggio. In questo momento, però, siamo ancora in una fase di conoscenza: dobbiamo conoscere meglio gli avversari e, allo stesso tempo, conoscere ancora meglio noi stessi. Dobbiamo capire bene la categoria e soprattutto imparare a sfruttare meglio le occasioni che ci capitano. Penso, ad esempio, alla palla avuta da Palmieri all’inizio della partita: se fosse riuscito a mettere la palla in mezzo per Dambros, probabilmente avremmo potuto portarci sull’1-0. Tutte le partite sono difficili e molto equilibrate. Non ci sono squadre che fanno un campionato a sé. Per questo dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni partita con la giusta mentalità”.

Dall’altra parte arriva un Picerno che ha iniziato il campionato con una vittoria spettacolare. Il 3-2 contro il Savoia ha consegnato subito tre punti alla squadra di Claudio De Luca, ma soprattutto ha confermato una certa propensione a giocare una partita offensiva. Tra i nuovi tanta attesa è riservata a Virglio, che ha ben figurato nello scacchiere di De Luca. Ad Abreu ed Egharveba il compito di offendere, con la punta portoghese che ha rinnovato con i lucani, scacciando via ipotesi di una sua (potenzialmente proficua) cessione.

COME ARRIVA LA SCAFATESE – La Scafatese di Ferraro si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Becchi; linea difensiva composta da Novella, Suhs, Manzi e Proia; a centrocampo agiscono Toscano, Brunet e Volpicelli; in attacco il tridente Convitto–Palmieri–Longo guida la fase offensiva.

COME ARRIVA IL PICERNO – Il Picerno di De Luca risponde con il 4-3-3: tra i pali c’è Marcone; linea difensiva composta da Bellodi, Virgilio, Egharevba e Pistolesi; a centrocampo agiscono Bianchi, Bassoli e Gemignani; in attacco il tridente Franco–Abreu–Pugliese guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Novella, Suhs, Manzi, Proia; Toscano, Brunet, Volpicelli; Convitto, Palmieri, Longo. Allenatore: Ferraro.

PICERNO (4-3-3): Marcone; Bellodi, Virgilio, Egharevba, Pistolesi; Bianchi, Bassoli, Gemignani; Franco, Abreu, Pugliese. Allenatore: De Luca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Scafatese-Picerno, valida per la seconda giornata del campionato Serie C del girone C, sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport 255.