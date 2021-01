Cavese – Palermo: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cavese – Palermo del 9 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 14:30

CAVA DE’ TIRRENI – Sabato 9 gennaio, alle ore 14:30 si giocherà Cavese – Palermo, match valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno precedente hanno perso con la Turris lontano dalle mura amiche per 2-0. Finora su sedici incontri disputati hanno raccolto una sola vittoria, cinque pareggi e dieci sconfitte, per un totale di otto punti che valgono il diciannovesimo posto in classifica, davanti solo all’escluso Trapani. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dal pareggio interno contro il Bari per 1-1. Su sedici partite giocate in campionato hanno ottenuto cinque vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, per un totale di ventuno punti che valgono il decimo posto in classifica.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CAVESE – Per la sfida con il Palermo Campilongo dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3 con Russo tra i pali, come terzini Tazza e Ricchi e difensori centrali Marzupio e De Franco. In cabina di regia Pompetti affiancato da Esposito e Matera. In attacco il tridente con come ali Russotto e De Rosa ali e Germinale punta centrale.

QUI PALERMO – Boscaglia per la trasferta di Cava de’ Tirreni dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Pelagotti in porta, in difesa Somma e Marconi al centro e Accardi e Crivello terzini. In mediana Odjer insieme a Palazzi. In attacco come ali Kanoute e Rauti, con Luperini trequartista dietro a Saraniti unica punta.

Dove vedere la partita in streaming

Le probabili formazioni delle due squadre

CAVESE (4-3-3): Russo; Tazza, Marzupio, De Franco, Ricchi; Esposito, Pompetti, Matera; Russotto, Germinale, De Rosa. Allenatore: Campilongo.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi; Kanoute, Luperini, Rauti; Saraniti. Allenatore: Boscaglia.

STADIO: Simonetta Lamberti