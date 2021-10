Cesena – Ancona Matelica: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cesena – Ancona Matelica del 10 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’ottava giornata del Girone B di Serie C

CESENA – Domenica 10 ottobre, alle ore 14.30, allo Stadio Dino Manuzzi, andrà in scena Cesena – Ancona Matelica, incontro valido per l’ottava giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna di misura contro il Grosseto e in classifica sono terzi con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Gli ospiti sono reduci dal successo interno per 3-2 contro l’Imolese e sono secondi, a -1 dalla capolista Reggiana, con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’arbitro dell’incontro sarà il Sig. Marco Saia della sezione di Palermo. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Sig.ri Luca Feraboli della sezione di Brescia e Stefano Camilli della sezione di Foligno. Il quarto ufficiale sarà invece il Sig. Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino.

I tagliandi per assistere al match potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito Vivaticket (qui l’elenco dei punti vendita https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), online sul sito Vivaticket.it. Le biglietterie dello stadio il giorno di gara resteranno chiuse. La vendita dei biglietti per la Curva Ferrovia riservata ai tifosi ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 9 ottobre. In ottemperanza al Dl del 22 luglio 2021, i partecipanti dai dodici anni in su potranno assistere alla gara solo se in possesso della certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).

La cronaca diretta e tabellino

La presentazione del match

QUI CESENA – Probabile modulo 4-3-3 per il Cesena con Nardi in porta e difesa composta dalla coppia centrale Pogliano-Mulé e ai lati da Ciofi e Yabrè. In mezzo al campo Ardizzone, Ilari e Rigoni. Tridente offensivo composto da Shpendi, Bortolussi e Pierini.

QUI ANCONA MATELICA – L’Ancona Matelica dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 e quindi con Avella in porta e difesa composta dalla coppia centrale Masetti-Iotti e ai lati da Tofanari e Di Renzo. A centrocampo D’Eramo, Papa e Iannoni. Tridente offensivo composto da Rolfini, Moretti e Sereni.

Le probabili formazioni di Cesena – Ancona Matelica

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Mulè, Pogliano, Yabre; Ilari, Rigoni, Ardizzone; Shpendi C., Bortolussi, Pierini. Allenatore: Viali.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni Allenatore: Colavitto.

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Cesena – Ancona Matelica verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 251 digitale terrestre).