Cesena-Empoli 2-3, il tabellino: la capolista espugna il Manuzzi

Il tabellino di Cesena-Empoli 2-3 il risultato finale, i toscani si avvicinano sempre più alla promozione in Serie A grazie alla doppietta di Donnarumma e la rete di Bennacer

CESENA – L’Empoli espugna lo stadio di Cesena grazie alla doppietta di Donnarumma, e dal gol di Bennacer, consolidando il primato in classifica. Gara non semplice per la squadra di Andreazzoli contro un ottimo Cesena, capace di rimontare il doppio svantaggio, ma ingenuo nel concedere immediatamente il gol del 2-3. I toscani hanno ora 73 punti in classifica a più dodici sulla diretta inseguitrice, il Frosinone.

Cesena-Empoli 2-3 il tabellino

CESENA (4-3-3): Fulignati; Donkor, Perticone, Scognamiglio, Fazzi (13′ st. Schiavone); Fedele, Di Noia, Laribi; Kupisz (24′ st. Chiricò), Moncini, Dalmonte (34′ st. Jallow). A disposizione: Agliardi, Melgrati, Ceccacci, Cascione, Eguelfi, Ndiaye, Vita, Emmanuello. Allenatore: Castori

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castegnetti, Krunic; Zajc (23′ st. Zajc); Donnarumma (33′ st. Polvani), Caputo. A disposizione: Terracciano, Giacomel, Piu, Traore’, Lollo, Ninkovic, Untersee, Imperiale. Allenatore: Andreazzoli

Reti: 3′ pt., 18′ st. Donnarumma, 8′ pt. Bennacer, 37′ pt. Scognamiglio, 16′ st. Moncini

Ammonizioni: 18′ pt. Perticone, 47′ pt. Scognamigli, 26′ st. Gabriel

Recupero: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

Arbitro: Saia

Assistenti: Cangiano, Imperiale

Quarto Uomo: Minelli

Stadio: Dino Manuzzi