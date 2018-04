Pro Vercelli – Pescara: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Pro Vercelli – Pescara. Martedì 17 aprile alle ore 20.30 sfida molto importante in chiave salvezza, la cronaca del match

VERCELLI – Martedì 17 aprile alle ore 20.30 si giocherà Pro Vercelli – Pescara, incontro valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Sfida molto importante per quanto riguarda i bassifondi della classifica. Da una parte ci sono i piemontesi che, nell’ultimo turno, hanno perso in casa dell’Empoli 3-2 e in classifica sono scivolati in ultima posizione con 31 punti. Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che, invece, vengono dal buon pareggio in rimonta con il Bari e in classifica occupano la diciassettesima posizione con 39 punti al pari del Novara. Ad arbitrare la gara del Piola sarà il signor Ros della sezione di Pordenone.

Cronaca minuto per minuto

SEGUI LA DIRETTA DALLE ORE 20.30 DEL 17 APRILE

QUI PRO VERCELLI – Grassadonia potrebbe confermare lo stesso undici che non ha affatto sfigurato contro l’Empoli quindi 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, terzetto difensivo composto da Berra, Alcibiade e Gozzi. A centrocampo Vives in cabina di regia con Germano e Castiglia mezze ali mentre sulle corsie esterne Ghiglione e Mammarella. In attacco tandem offensivo composto da Bifulco e Raicevic.

QUI PESCARA – Un cambio certo per Pillon rispetto alla sfida con il Bari con Perrotta al posto dell’infortunato Coda. Il modulo sarà il classico 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto arretrato composto da Fiamozzi e Crescenzi sulle fasce mentre al centro Fornasier e, appunto, Perrotta. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Machin e Valzania mezze ali mentre in attacco tridente composto da Capone, Pettinari e Mancuso.

Le probabili formazioni

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Berra, Alcibiade, Gozzi; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Bifulco, Raicevic. Allenatore: Grassadonia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Fiamozzi, Fornasier, Perrotta, Crescenzi, Machin, Brugman, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

Arbitro: Ros della sezione di Pordenone

Guardalinee: Galetto e Pagnotta

Quarto uomo: Santoro

Stadio: Silvio Piola