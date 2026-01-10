CESENA – All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi l’Empoli conquista tre punti pesantissimi imponendosi 1-0 sul Cesena. A decidere il match è la rete di Razvan Ilie al 2’ della ripresa, su assist di Ghion. I bianconeri reagiscono con orgoglio, sfiorando il pari con Zaro, ma un intervento miracoloso di Nasti sulla linea nega il gol dell’1-1.

La gara parte con ritmi alti ma poche vere occasioni. Il Cesena prova a costruire con Ciervo e Blesa, mentre l’Empoli si affida alla qualità di Ghion e Moruzzi. Le prime emozioni arrivano su palla inattiva: Frabotta e Francesconi vengono ammoniti per interventi duri, mentre Guarino riceve il giallo per un fallo tattico. Le difese tengono bene e i portieri restano quasi inoperosi. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con il vantaggio dell’Empoli: al 2’, Ghion verticalizza, Ilie controlla e batte Klinsmann con un destro preciso sul primo palo, firmando lo 0-1. Il Cesena accusa il colpo ma reagisce con carattere. Mignani inserisce Castagnetti, Bastoni e Celia per aumentare la spinta offensiva. Al 29’ arriva l’occasione più grande del match: Zaro calcia a botta sicura da pochi passi, ma Nasti salva sulla linea con il piede, evitando un gol fatto e mantenendo l’Empoli avanti. Nel finale i romagnoli spingono con Guidi e Magni, ma Fulignati gestisce senza affanni. L’Empoli difende il vantaggio e porta a casa una vittoria fondamentale in chiave promozione.

CESENA: Klinsmann J., Ciofi A. (dal 33′ st Magni V.), Zaro G., Mangraviti M., Ciervo R., Bisoli D. (dal 23′ st Bastoni S.), Francesconi M. (dal 8′ st Castagnetti M.), Berti T. (dal 33′ st Guidi M.), Frabotta G. (dal 23′ st Celia R.), Blesa J., Shpendi C.. A disposizione: Amoran P., Arrigoni T., Balde S., Bastoni S., Castagnetti M., Celia R., Ferretti L., Guidi M., Magni V., Olivieri M., Piacentini M., Siano A. Allenatore: Mignani M..

EMPOLI: Fulignati A., Lovato M., Guarino G., Obaretin N., Elia S. (dal 32′ st Ceesay J.), Ghion A. (dal 37′ st Carboni F.), Degli Innocenti D. (dal 23′ st Haas N.), Moruzzi B., Shpendi S. (dal 32′ st Popov B.), Ilie R. (dal 23′ st Ignacchiti L.), Nasti M.. A disposizione: Bianchi F., Carboni F., Ceesay J., Curto M., Ebuehi T., Gasparini M., Haas N., Ignacchiti L., Perisan S., Popov B., Tosto L. Allenatore: Dionisi A..

Reti: al 2′ st Ilie R. (Empoli) .

Ammonizioni: al 16′ pt Frabotta G. (Cesena), al 29′ pt Francesconi M. (Cesena), al 40′ st Guidi M. (Cesena) al 31′ pt Guarino G. (Empoli), al 6′ st Moruzzi B. (Empoli).

Sabato 10 gennaio, alle ore 19.30, all'”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena, andrà in scena Cesena-Empoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026.

Il Cesena arriva alla sfida occupando il sesto posto in classifica. Dopo 18 partite, i bianconeri hanno raccolto 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con un bilancio complessivo di 25 gol segnati e 20 subiti, In casa il Cesena ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Nell’ultimo turno la squadra romagnola è caduta 0-2 sul campo del Catanzaro, un passo falso che non cancella però le buone prestazioni recenti

Sul fronte opposto, l’Empoli occupa attualmente la nona posizione con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Gli azzurri hanno realizzato 25 gol e ne hanno subiti 24, In trasferta la squadra toscana ha ottenuto 3 vittorie e 5 sconfitte. Nell’ultima uscita l’Empoli ha pareggiato 1-1 contro il Frosinone, confermando un andamento altalenante ma comunque competitivo.

La direzione di gara è stata affidata a Paride Tremolada della sezione di Monza. Gli assistenti saranno Alessandro Cipressa di Lecce e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Marco Di Loreto di Terni. Al VAR ci sarà Alberto Santoro di Messina mentre l’AVAR sarò Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

COME ARRIVA IL CESENA – Il Cesena dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. In porta spazio a Klinsmann, protetto dal terzetto difensivo composto da Ciofi, Zaro e Mangraviti. Sulle fasce agiranno Ciervo e Frabotta, mentre in mezzo al campo il tecnico Mignani affiderà la regia e gli equilibri a Bisoli, Francesconi e Berti. In attacco, confermata la coppia formata da Blesa e Christian Shpendi,

COME ARRIVA L’EMPOLI – L’Empoli risponderà con un 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Fulignati, con Curto, Guarino e Obaretin a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne spazio a Ceesay e Moruzzi, mentre in mezzo al campo agiranno Ghion e Yepes. Sulla trequarti, Ilie avrà il compito di collegare il gioco e rifinire per le due punte, Nasti e Shpendi.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Francesconi, Berti, Frabotta; Blesa, C. Shpendi. Allenatore: Mignani.

EMPOLI (3-4-1-2): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Ceesay, Ghion, Yepes, Moruzzi; Ilie; Nasti, S. Shpendi. Allenatore_Dionisi.

