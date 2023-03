Cesena – Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cesena – Virtus Entella del 14 marzo 2023 alle ore 21 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di serie C, girone B

CESENA – Martedì 14 marzo 2023, all’ “Orogel Stadium – Dino Manuzzi”, il Cesena affronterà la Virtus Entella nel big match della trentaduesima giornata del campionato Serie C – Girone B; calcio di inizio alle ore 21. Di fronte la terza e la seconda in classifica, separate da cinque lunghezze. Due squadre, quindi, con grandissime ambizioni di promozione ma che si presentano all’appuntamento con uno stato di forma diverso. I romagnoli sono reduci dal pareggio-beffa di Gubbio, maturato al 95′: il terzo pari di fila dopo la sconfitta contro la capolista Reggiana. Quattro risultati che ne hanno rallentato un po’ la corsa favorendo il soprasso proprio degli antagonisti liguri. Ora gli uomini di Toscano sono terzi con 50 punti ottenuti grazie a diciassette partite vinte, nove pareggiate e cinque perse, cinquanta gol fatti e ventidue subiti. I biancazzurri sono in uno stato di forma strepitosa: sabato scorso hanno avuto la meglio sulla capolista Reggiana, pur giocando oltre un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Gaston Ramirez. Un successo, deciso da una punizione di Favale, che ha ridotto da sette a quattro le lunghezze che li separano dalla vetta della classifica, riaprendo il discorso della promozione diretta. Nelle ultime cinque sfide, gli uomini di Volpe hanno vinto quattro volte (contro Montevarchi, Ancona, Fiorenzuola e Reggiana) e pareggiato con l’Olbia, per un totale complessivo di sedici punti. Sono secondi a quota 65, con un cammino di diciannove partite vinte, otto pareggiate e quattro perse, cinquanta reti realizzate e ventiquattro incassate; nel 2023, in campionato, non hanno ancora perso. All’andata finì a reti inviolate. Si preannuncia una gara fortemente equilibrata, senza un vero e proprio favorito, tanto che sia il segno “1” sia il “2” sono quotati mediamente 2.65. A dirigere il match sarà Davide Di Marco di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Marco Lencioni di Lucca; quarto uomo Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Presentazione del match

QUI CESENA – Toscano dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2, con Lewis in porta e difesa a tre formata da Mercadante, Prestia e Ciofi. In mezzo al campo Bianchi e De Rose mentre Mustacchio e Adamo dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Shpendi e Corazza, supportati da Chiarello.

QUI ENTELLA – Assenti lo squalificato Ramirez e l’indisponibile Zappella. Volpe dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 , speculare. Quindi, Borra tra i pali e difesa a tre formata da Parodi, Pellizzer e Chiosa. In mezzo al campo Paolucci e Corbari mentre Tomasselli e Favale dovrebbero completare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Meazzi, di supporto alla coppia di attacco composta da Merkaj e Zamparo.

Probabili formazioni di Cesena – Entella

CESENA (3-4-1-2): Lewis, Mercadante, Ciofi, Prestia; Mustacchio, De Rose, Bianchi, Adamo; Chiarello; Corazza, S. Shpendi. Allenatore: Toscano

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Pellizzer, Chiosa; Tomaselli, Corbari, Paolucci, Favale; Meazzi; Zamparo, Merkaj. Allenatore: Volpe.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su: