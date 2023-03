Cesena – Lucchese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cesena – Lucchese del 1° aprile 2023 alle ore 14.30 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di serie C, girone B

CESENA – Sabato 1° aprile 2023, all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi, secondo impegno casalingo consecutivo per il Cesena, che affronterà la Lucchese per la trentacinquesima giornata del campionato Serie C – Girone B. Calcio di inizio alle ore 17.30. Di fronte due squadre in cerca di punti preziosi per consolidare la propria posizione in zona playoff. I romagnoli vantano una striscia positiva di sette risultati consecutivi. Vengono da tre successi di fila, ultimo dei quali quello di sabato scorso di misura contro l’Olbia. Gli uomini di Toscano sono terzi, a -2 dall’Entella, con 60 punti ottenuti grazie a venti vittorie, nove pareggi e cinque partite perse, cinquantasei reti realizzate fatti e ventidue incassate (l’ultima risale a 270 minuti fa). Un successo, con contestuale k.o dell’Entella nella sfida contro il Pontedera, potrebbe anche proiettarli in seconda posizione, che significherebbe (temporanea) promozione diretta. I toscani vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Fermana. Sono noni, con quattro lunghezze di vantaggio sulla prima esclusa dalla zona playoff, con 45 punti, frutto di undici vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte; trentuno gol realizzati e ventisei subiti. Sono diciassette i precedenti , in terra romagnola, tra le due compagini con il bilancio è di nove successi del Cesena, sette pareggi e una affermazione della Lucchese. All’andata la squadra toscana si impose di misura con gol decisivo di Franco. A dirigere il match sarà Eugenio Scarpa di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Santino Spina di Palermo, con quarto uomo Enrico Eremitaggio di Ancona . Padroni di casa favoriti con segno “1” quotato mediamente 1.50.

Convocati Cesena

Portieri: Galassi (22), Lewis (44), Tozzo (1);

DIifensori: Albertini (16), Calderoni (27), Celiento (14), Ciofi (15), David (25), Pieraccini (73), Prestia (19);

Ceentrocampisti: Adamo (17), Bianchi (24), Brambilla (77), Bumbu (4), Chiarello (10), De Rose (20), Mustacchio (23), Saber (8), Zecca (7);

Attaccanti: Corazza (18), Ferrante (9), Shpendi C. (32), Shpendi S. (11), Udoh (31).

Presentazione del match

QUI CESENA – Toscano dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2, con Tozzo in porta e difesa a tre formata da Ciofi, Prestia e Silvestri. In mezzo al campo Brambilla e De Rose mentre Adamo e Mercadante dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Shpendi e Corazza, supportati da Bumbu.

QUI LUCCHESE – Maraia dovrebbe rispondere col modulo 4-3.3 con Cucchietti tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Tiritiello e Banassai e sulle fasce da Quirini e Visconti. A centrocampo Visconti, Mastalli e Franco. tridente offensivo composto da Fabbrini, Panico e Rizzo Pinna.

Probabili formazioni di Cesena – Lucchese

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Brambilla, De Rose, Mercadante; Bumbu; Corazza, Shpendi. Allenatore: Domenico Toscano

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Banassai, Visconti; Mastalli, Franco, Di Quinzio; Fabbrini, Panico, Rizzo Pinna. Allenatore: Ivan Maraia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'incontro verrà trasmesso in diretta su: