Cesena – Monopoli 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cesena – Monopoli del 12 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il ritorno del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C

CESENA – Giovedì 12 maggio, alle ore 20.45, all'”Orogel Stadium”, andrà in scena Cesena – Monopoli, match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Cesena si aggiudica gara-1 con il Monopoli vincendo per 2-1 in terra di Puglia. Vediamo come le due squadre si presentano all’appuntamento. I romagnoli hanno appena iniziato i playoff in quanto si sono classificati al terzo posto nel Girone B, alle spalle di Modena e Reggiana, a quota 56 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, tredici pareggiate e sette perse e con cinquantaté gol fatti e trentuno subiti. I pugliesi al primo turno, hanno eliminato il Picerno in virtù del miglior piazzamento nella regular season mentre nel secondo turno hanno avuto la meglio contro la Virtus Francavilla grazie a una rete di Mercadante. Hanno chiuso la stagione regolare al quinto posto nel Girone C con 59 punti, frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, con trentotto gol fatti e trentuno subiti. A dirigere l’incontro Cesena-Monopoli sarà il sig. Enrico Maggio della sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti sigg. Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano e Alessandro Maninetti della sezione di Lovere. Quarto ufficiale sarà il sig. Claudio Petrella della sezione di Viterbo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CESENA: Allievi N., Ardizzone F., Bortolussi M., Calderoni M., Caturano S., Ciofi A., Gonnelli L., Ilari C., Nardi M. (Portiere), Pierini N., Steffe D.. A disposizione: Benedettini E. (Portiere), Berti T., Candela A., Favale G., Frieser D., Missiroli S., Mule E., Pittarello F., Pogliano C., Rigoni N., Tonin R., Zecca G.



MONOPOLI: Arena M., Bizzotto N., Borrelli G., Bussaglia A., Grandolfo F., Guiebre A., Loria L. (Portiere), Mercadante M., Piccinni M., Vassallo F., Viteritti O.. A disposizione: D'Agostino M., Fornasier M., Guido M. (Portiere), Hamlili Z., Langella C., Morrone B., Nina C., Novella M., Pambianchi F., Romano F., Rossi A., Starita E.



Reti: al 12' pt Gonnelli L. (Monopoli).



Ammonizioni: al 17' pt Borrelli G. (Monopoli).

Formazioni ufficiali di Cesena – Monopoli

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Ciofi, Gonnelli, Allievi, Calderoni; Steffè, Ardizzone, Ilari; Caturano, Pierini; Bortolussi. A disposizione: Benedettini, Candela, Rigoni, Zecca, Pittarello, Mulè, Berti, Missiroli, Pogliano, Favale, Frieser, Tonin. Allenatore: William Viali

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Borrelli, Grandolfo. A disposizione: Guido, Pambianchi, Starita, Rossi, Fornasier, Morrone, D’Agostino, Romano, Nina, Hamlili, Langella, Novella. Allenatore: Alberto Colombo

Le dichiarazioni di Viali alla vigilia

“Purtroppo Missiroli ha avuto la febbre martedì e anche oggi non era ancora al top, speriamo comunque di riuscire a recuperarlo. Rientra invece Ardizzone e a centrocampo stiamo provando soluzioni diverse, ad esempio con Zecca che sta recuperando un’ottima condizione. Loro sono molto bravi sui calci piazzati, ma mi ha fatto arrabbiare il fatto che nell’occasione della traversa siamo stati leggeri mentalmente: se si vuole fare strada nel torneo è importante crescere da questo punto di vista. Siamo mancati in quella fase, domani ed eventualmente in futuro non potremo assolutamente permettercelo. Pittarello? Abbiamo dovuto rincuorarlo perché era disperato. Ora però mettiamo da parte l’episodio: quel gol in più non c’è, quindi pensiamo ad affrontare la partita di domani ripartendo da quello che abbiamo fatto bene domenica. C’è un’atmosfera particolare in città e noi vogliamo accendere la voglia che la gente ha di partite importanti: speriamo di regalargliene un’altra”.

La presentazione del match

QUI CESENA – Viali dovrebbe rispondere con un modulo 4-3-2-1 con Nardi tra i pali e con la difesa composta al centro da Ciofi e Allievi e sulle fasce da Ciofi e Steffé. A centrocampo Steffè, Ilari e Brambilla. Sulla trequarti Pierini e Caturano, a sostegno dell’unica punta Pittarello.

QUI MONOPOLI – Colombo potrebbe adottare il modulo 3-5-2, schierando Loria in porta e Arena, Mercadante, Bizzotto in posizione arretrata. A centrocampo la cerniera formata da Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella e Guiebre. Tandem offensivo con Starita e Grandolfo.

Le probabili formazioni di Cesena – Monopoli

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Ciofi, Allievi, Calderoni; Steffè, Ilari, Brambilla; Pierini, Caturano; Pittarello. Allenatore: Viali.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. Allenatore: Colombo.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su RaiSport.

Biglietti

I tagliandi potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito Vivaticket (qui l’elenco dei punti vendita https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), online sul sito Vivaticket.it e presso la sede del Coordinamento Club Cesena.

Anche per questa gara il Cesena FC ha confermato le due speciali promozioni riservate agli under 5 e under 18, che potranno acquistare in ogni settore un biglietto al prezzo speciale rispettivamente di 2 e 5 euro, ma c’è anche una novità: sono stati infatti abbassati i prezzi per i settori di Distinti e Curva Mare.

Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili dal 51% al 99%, militari) maggiorati di 1,80 euro di diritti di prevendita:

Tribuna Vip: € 50,00 (ridotto € 35,00; ridotto under 18 € 5,00; bambini 0-5 anni € 2,00)

Tribuna Numerata: € 25,00 (ridotto € 17,00; ridotto under 18 € 5,00; bambini 0-5 anni € 2,00)

Distinti superiori: € 17,00 (ridotto € 12,00; ridotto under 18 € 5,00; bambini 0-5 anni € 2,00)

Distinti inferiori: € 14,00 (ridotto € 10,00; ridotto under 18 € 5,00; bambini 0-5 anni € 2,00)

Curva Mare: € 10,00 (ridotto € 7,00; ridotto under 18 € 5,00; bambini 0-5 anni € 2,00)

Curva Ferrovia (settore ospiti): € 10,00 (ridotto € 7,00; ridotto under 18 € 5,00; bambini 0-5 anni € 2,00)