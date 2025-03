Diretta di Cesena-Salernitana di Sabato 1 marzo 2025: il match si sblocca solo al 40esimo della ripresa con Prestia, raddoppio di Antonucci nel recupero

CESENA – Sabato 1 marzo, all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, andrà in scena Cesena-Salernitana, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2024-2025. Calcio di inizio alle ore 15. I romagnoli vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro la Cremonese e sono ottavi con 37 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, trentasei gol fatti e altrettanti subiti. I campani sono reduci dal pari casalingo per 1-1 contro il Cittadella e sono diciottesimi a quota 56. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, otto pareggiate e tredici perse, ventisei reti realizzate e trentasette incassate Nelle ultime cinque sfide entrambe il Cesena ha ottenuto otto punti, la Salernitana cinque.

All’andata, lo scorso 29 ottobre, finì 1-1 per il Cesena. Questa volta viene dato favorito il Cesena con il segno “1” quotato mediamente 1.55. A dirigere la gara sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria coadiuvato dagli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Andrea Bianchini di Perugia. Il quarto uomo sarà Abdoulaye Diop di Treviglio. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Federico Dionisi de L’Aquila.

Tabellino

CESENA: Klinsmann J., Ciofi A., Prestia G., Mangraviti M., Ceesay J. (dal 39′ st Francesconi M.), Saric D. (dal 1′ st Bastoni S.), Calo G., Celia R., Berti T. (dal 14′ st Tavsan E.), La Gumina A. (dal 23′ st Russo F.), Shpendi C. (dal 14′ st Antonucci M.). A disposizione: Antonucci M., Bastoni S., Donnarumma D., Francesconi M., Manetti G., Mendicino L., Piacentini M., Pieraccini S., Pisseri M., Russo F., Siano A., Tavsan E. Allenatore: Mignani M..

SALERNITANA: Christensen O., Bronn D., Ferrari G. M., Lochoshvili L., Ghiglione P., Zuccon F. (dal 42′ st Tello A.), Amatucci L. (dal 42′ st Hrustic A.), Soriano R. (dal 30′ st Tongya F.), Corazza T. (dal 22′ st Njoh L.), Verde D. (dal 30′ st Raimondo A.), Cerri A.. A disposizione: Caligara F., Girelli S., Guasone J., Hrustic A., Njoh L., Raimondo A., Reine-Adelaide J., Ruggeri F., Sepe L., Stojanovic P., Tello A., Tongya F. Allenatore: Breda R..

Reti: al 40′ st Prestia G. (Cesena) , al 45’+6 st Antonucci M. (Cesena) .

Ammonizioni: al 20′ pt Ceesay J. (Cesena), al 24′ st Antonucci M. (Cesena), al 29′ st Mangraviti M. (Cesena), al 37′ st Ciofi A. (Cesena) al 45’+1 st Lochoshvili L. (Salernitana).

Rigori sbagliati: al 38′ st Cerri A. (Salernitana).

Convocati Cesena

Portieri: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

Difensori: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanović;

Centrocampisti: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya, 98 Zuccon;

Attaccanti: 90 Cerri, 99 Raimondo, 31 Verde.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CESENA – Mignani dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Klinsmann tra i pali e una difesa a tre formata da Piacentini, Prestia e Mangraviti. In cabina di regia Saric con Francesconi e Calò mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Adamo e Celia. Davanti Russo e La Gumina.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Breda dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Christensen in porta e con Lochoshvili, Ferrari e Bronn pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Amatucci con Caligara e Njoh mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Ghiglione e Caligara. Davanti Verde e Cerri.

Probabili formazioni di Cesena-Salernitana

CESENA (3-5-2): Klinsmann, Piacentini, Prestia, Mangraviti, Adamo, Francesconi, Saric, Calo’, Celia, Russo, La Gumina. Allenatore: Mignani

SALERNITANA (3-5-2): Christensen, Lochoshvili, Ferrari, Bronn, Ghiglione, Reine-Adelaide, Amatucci, Njoh, Caligara, Cerri, Verde. Allenatore: Breda

