Serie C, Cesena – Sambenedettese 1-3: il tabellino

Successo dei marchigiani firmato Rapisarda, Angiulli e Miceli. Padroni di casa troppo passivi soprattutto nella seconda parte del primo tempo

CESENA – Partita entusiasmante del girone B della serie C. Alla fine del match è la Sambenedettese a spuntarla, su un Cesena troppo passivo, specialmente nella seconda parte del primo tempo. Grande prestazione da parte di tutta la squadra ospite, mentre tra i padroni di casa risaltano le partite di Ciofi e di Borello. Nel finale molto acceso, Santurro per perdere tempo finge di farsi male, l’arbitro lo sanziona per la seconda volta per perdita di tempo, Cernigoi è costretto ad andare per gli ultimi 5 minuti d recupero in porta. Alla fine di tutto sono gli ospiti che la spuntano, supportati dagli oltre 1000 tifosi arrivati a Cesena per sostenerli. Risultato finale 1-3.

Il tabellino di Cesena – Sambenedettese

CESENA: Agliardi; Giraudo, Brignani, Maddaloni (dal 46° Zerbin), Butic (dal 76°Sarao), Valencia (dal 76° De Feudis), Ciofi, Franco, Zecca, Sabato (dal 69° Brunetti), Borello. A disposizione: Valeri, Rosaia, De Feudis, Pantaleoni, Sarao, Zerbin, Brunetti, Stefanelli, Capellini, Marson. Allenatore: Modesto.

SAMBENEDETTESE: Santurro; Miceli, Di Massimo (dal 57° Gelonese), Cernigoi, Volpicelli (dal 72° Orlando), Rapisarda, Rocchi (dal 87° Biondi), Frediani (dal 87° Trillò), Di Pasquale, Gemignani, Angiulli. A disposizione: Raccichini, Fusco, Biondi, Trillò, Gelonese, Zaffagnini, Bove, Piredda, Carillo, Orlando, Garofalo, Panaioli. Allenatore: Montero.

Reti: Rapisarda 24°, Angiulli 29°, 78° Miceli (Sambenedettese), 62° Borello (Cesena).

Ammonizioni: Montero. (all. Sambenedettese) Cernigoi (Sambenedettese). Brignani, Sabato, Brunetti, Franco (Cesena).

Espulsioni: Santurro (doppio giallo) (Sambenedetese).

Recupero: 1min (1°T), 4min +2min (2°T).