Tra poco meno di due mesi ci saranno i sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League, queste le possibili avversarie delle italiane.

PARIGI – Poco più di un mese fa è andata in archivio l’edizione 2018/2019 della Champions League con il successo nel Liverpool in quel di Madrid. Tra poco meno di due mesi ci saranno i sorteggi della fase a gironi della nuova edizione che si preannuncia spettacolare ed incerta. Quattro le squadre italiane con la Juventus tra le favorite per la vittoria finale mentre Napoli ed Inter avranno il compito di fare meglio della scorsa stagione. La Cenerentola è l’Atalanta. alla sua prima partecipazione nella massima competizione europea per club. Vediamo insieme, le possibili avversarie delle squadre italiane.

Champions League 2019/2020 – Le possibili avversarie delle italiane

TESTE DI SERIE

Barcelona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Zenit (RUS)

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

2ª FASCIA

Tottenham (ENG)

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Napoli (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

2ª o 3ª FASCIA

Benfica (POR)

3ª FASCIA

Leverkusen (GER)

Salisburgo (AUT)

Valencia (ESP)

Inter (ITA)

3ª o 4ª FASCIA

Lokomotiv Moscow (RUS)

Genk (BEL)

Galatasaray (TUR)

Lispia (GER)

4ª FASCIA

Lille (FRA)

Atalanta (ITA)

PLAYOFF

Young Boys

Slavia Praga

TERZO TURNO

Ajax

Paok Salonicco

Dinamo Kiev

Krasnodar

Brugge

Porto

SECONDO TURNO

Dinamo Zagabria

Maccabi Tel Aviv

Copenaghen

APOEL

Viktoria Plzen

PSV

Basilea

Olympiacos